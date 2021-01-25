За год продукты в Кировской области подорожали на 7%

Среди продуктов выросла также стоимость консервов, куриных яиц и муки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2020 году жителям региона стала дороже обходиться гречка, обручальные кольца и градусники. Подробнее об изменении стоимости товаров и услуг рассказали специалисты Кировстата.

ЦЕНА НА САХАР ВЫРОСЛА НА 84,5%

Продукты в Кировской области в прошлом году подорожали на 7%. Так, за гречку покупателям пришлось платить на 43,2% больше, за горох и фасоль - на 26,9%, за вермишель - на 16,4%, за манную крупу - на 16,3%, за рис шлифованный - на 15,4%. При этом на 18,4% подешевело пшено. Среди овощей и фруктов стала выше стоимость картофеля на 62%, груш - на 27,2%, апельсинов - на 26,4%, моркови - на 19,4%, помидоров - на 19,2%, яблок - на 16,1%.

Также выросли цены на отечественную икру лососевых рыб - на 37,7%, мороженые неразделанные креветки - на 19,6%, рыбные консервы - на 13,3%, мороженую рыбу - на 13,2%. Кроме того, взлетела стоимость сахара-песка - на 84,5%, подсолнечного масла - на 31,2%, куриных яиц - на 27,2%, пшеничной муки - на 15,2%.

ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ СТАЛО НА 20,9% ДОРОЖЕ

Прирост цен на непродовольственные товары составил 5%. Особенно заметно выросла стоимость золотых обручальных колец - на 51,8%, ртутных градусников - на 42,7% и электронных - на 41,9%. Ноутбуки подорожали на 12,8%. Все виды мебели теперь обходятся дороже в среднем на 10,1%, бытовые плиты - также на 10,1%, швейные машины - на 9,3%. Цены на мотоциклы без коляски и скутеры выросли на 11,6%. Новые легковые иностранные и отечественные авто стали дороже на 10,6% и 9,5% соответственно.

Что касается услуг, значительно выросла цена проезда в городских автобусах и троллейбусах - на 18,2%. Стоимость годового полиса ОСАГО повысилась на 14,7%. При этом полис КАСКО теперь можно оформить выгоднее на 11,7%. Кроме того, стали дороже занятия на курсах иностранных языков - на 20,9%, ксерокопирование документов - на 14,3%, отопление - на 7,5%.