Игорь Васильев оценил развитие предприятий Нагорского района

Губернатор Кировской области провел встречу с жителями и предпринимателями Нагорского района. Фото: kirovreg.ru

В среду, 20 января, губернатор Кировской области посетил Нагорский район. Глава региона осмотрел местные деревообрабатывающие предприятия, побывал в обновленной центральной районной библиотеке им. Г.И. Обатурова, а также встретился с местными жителями. Участие в совещании также приняли и предприниматели, которые смогли задать губернатору самые разные вопросы.

В первую очередь речь шла о ключевых для жителей Нагорского района направлениях. Так, участники встречи обсудили вопросы развития социальной сферы, роста зарплат, строительства дорог и мостов.

Министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин рассказал, что реформа местного самоуправления позволит повысить заработную плату руководству сельских поселений из-за высвободившихся ставок. Кроме того, создается комиссия, которая будет решать вопросы увеличения зарплат и решения кадровых вопросов.

Губернатор Игорь Васильев добавил, что на рост зарплат может повлиять и модернизация местных производств.

- Мы сегодня посетили несколько предприятий, в частности, по производству пеллет, - пояснил глава региона. - Там и технологии современные и зарплаты предлагаются хорошие. Проводимые изменения также влияют на уровень зарплат.

Предпринимателей волновал вопрос нехватки сырья. Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Лебедев пояснил, что в следующем году планируется увеличить выделяемый по аукционам лес с 15 до 21 тысячи кубометров.

Представители Нагорского райпо спросили у главы региона о программе субсидирования покупок автолавок для обслуживания сельских территорий. Игорь Васильев ответил, что данная программа обязательно будет сохранена в 2021 году.

Жителей района также волновали вопросы здравоохранения. Так, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов рассказал, что в регионе реализуется программа «Модернизация первичной медико-санитарной помощи». На нее направят более 6 млрд рублей. Кроме того, 15 января местные власти подали заявку на приобретение квартиры для медиков в рамках программы «Служебное жилье». Областные власти рассчитывают, что это поможет привлечь специалистов в районы.

В завершение встречи глава района Владимир Булычев поблагодарил губернатора за создание модельной библиотеки, строительство площадки для сдачи нормативов ГТО, ремонт дорог и тротуаров.

- Наша общая цель – сохранить район, остановить отток населения и добиться процветания нашего края, - отметил Владимир Булычев.

Напомним, что в понедельник, 18 января, губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с главой Белохолуницкого района. Татьяна Телицина отчиталась об исполнении протокольных решений по итогам последнего рабочего визита главы региона.