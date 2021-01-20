Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 20 января:- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 210 новых случаев заражения коронавирусом;- 1117 жителей области выздоровели;- амбулаторно лечатся 12035 человек.В инфекционные стационары госпитализированы 3586 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 3128 человек. У 2944 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 458 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 118 человек, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшую неделю, с 11 по 17 января, в Кировской области скончались девять пациентов. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 257 (+5). Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0,85%. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.Правительство региона немного смягчило ограничительные меры. С 19 января в торговых и развлекательных центрах, а также кинотеатрах, смогут открыться фудкорты, кафе и столовые - на определенных условиях. С 20 января заканчивается самоизоляция для кировчан старше 65 лет. Помимо этого, кировчанам разрешили посещать спортивные соревнования на открытых стадионах.А между тем кировский бизнес несет потери - за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. С начала пандемии составлено 950 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 116 решений о назначении штрафов. Местные предприниматели потеряли почти пять миллионов рублей за отказ соблюдать ограничительные мероприятия.В Кировскую область 11 января завезли 2200 доз вакцины от коронавируса. Их уже распределили по 12 прививочным пунктам. Всего в декабре 2020 года и в январе текущего в регион поступило 4300 доз вакцины.И, как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в настоящее время первым компонентом вакцины привито 2660 человек, вторым компонентом - 892.Тем временем, область готовится перейти к массовой вакцинации жителей от COVID-19. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время прививочные пункты появятся во всех медицинских организациях региона.- До 1 марта в регион планируется поставка 55 000 доз вакцины, - сообщили в Минздраве. - Это позволит расширить географию и увеличить охват населения вакцинацией.Запись на прививку проводится по номеру телефона - 122. Помимо этого, отрабатывается механизм регистрации на вакцинацию через Единый портал государственных услуг. Записаться на прививку этим путем можно будет в ближайшее время. Тестовый режим запустили 19 января.