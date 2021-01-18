В понедельник, 18 января, губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с главой Белохолуницкого района. Татьяна Телицина отчиталась об исполнении протокольных решений по итогам последнего рабочего визита главы региона. В диалоге также приняли участие первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, зампред Роман Береснев и министры отрасли энергетики и ЖКХ, финансов и внутренней политики.В первую очередь речь шла о самых важных для жителей Белохолуницкого района направлениях. Так, участники встречи обсудили возможность выделения дополнительных средств на отделку и утепление фасада, а также на ремонт кровли центра «IT-куб». Кроме того, Татьяна Телицина рассказала про вывоз отходов в районе в новогодние праздники. По словам главы Белохолуницкого района, все работы шли в штатном режиме при тесном взаимодействии с правительством области, без нарушений и жалоб со стороны жителей.Более подробно участники совещания обсудили вопрос о сокращении сроков работ по увеличению мощности подстанции 110 кВ в Белой Холунице. Как доложили главе региона, уже в конце марта текущего года будут объявлены торги на проведение проектно-изыскательских работ, а в 2022 году завершится разработка документации. Само же строительство планируют начать летом следующего года. Окончание работ запланировано на конец 2022 года. Стоит отметить, что срок всех планируемых работ значительно сократился благодаря инициативе Игоря Васильева. Изначально строительно-монтажные работы планировали завершить лишь в 2025 году.Напомним, что в конце прошлого года Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в Белохолуницком районе, где осмотрел местные производственные площадки и посетил центр дополнительного образования детей «IT-куб». Кроме того, глава региона провел несколько рабочих встреч. Одним из главных вопросов как раз стало сокращение сроков работ по увеличению мощности подстанции 110 кВ в Белой Холунице.