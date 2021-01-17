Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 17 января.- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 226 новых случаев заражения коронавирусом;- 942 жителя области выздоровели;- амбулаторно лечатся 12394 человека.В инфекционные стационары госпитализированы 3452 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 3032 человек. У 2841 жителя региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 420 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 114 человек, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие праздничные дни - с 1 по 10 января - в Кировской области скончались 12 пациентов. Общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 250 (+2). Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0,86%. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.Правительство региона немного смягчило ограничительные меры. Так, с 20 января заканчивается самоизоляция для кировчан старше 65 лет. Помимо этого, кировчанам разрешили посещать спортивные соревнования на открытых стадионах.В Кировскую область 11 января завезли 2200 доз вакцины от коронавируса. Их уже распределили по 12 прививочным пунктам. Всего в декабре 2020 года и в январе текущего в регион поступило 4300 доз вакцины.И, как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в настоящее время первым компонентом вакцины привито 2660 человек, вторым компонентом - 892.Тем временем, область готовится перейти к массовой вакцинации жителей от COVID-19. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время прививочные пункты появятся во всех медицинских организациях региона.- До 1 марта в регион планируется поставка 55 000 доз вакцины, - сообщили в Минздраве. - Это позволит расширить географию и увеличить охват населения вакцинацией.Запись на прививку проводится по номеру телефона - 122. Помимо этого, отрабатывается механизм регистрации на вакцинацию через Единый портал государственных услуг.