2020-07-16T22:12:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 17 июля 2020 года: 96 медработников заразились за все время борьбы с инфекцией

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Кирове на 17 июля
Анастасия РОМАНОВА
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Несмотря на все меры предосторожности, 96 медработников заразились коронавирусом.Несмотря на все меры предосторожности, 96 медработников заразились коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 65 человек. Не обошлось без летальных исходов: накануне в инфекционном госпитале скончался 60-летний житель Яранского района.

Таким образом, на 17 июля зарегистрировали 5050 случаев заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3208 человек. Умер 51 пациент.

Под круглосуточным медицинским наблюдением в инфекционных больницах находятся 1072 пациента с пневмонией. 27 человек находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

В детском лагере «Юность» произошла вспышка коронавируса - 35 детей заразились новой инфекцией, об этом сообщили нам в региональном Роспотребнадзоре. После того, как 14 июля госпитализировали одного из отдыхающих там детей с признаками ОРВИ и положительным тестом, смену решили продолжать. Однако выяснилось, что дети подхватили вирус, став бессимптомными носителями. В учреждении проходит внеплановая проверка, детей увезли на «скорой». Следком Кировской области завел уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Кировской области все еще действуют ограничения, распространяющиеся на работу некоторых организаций. Так, сауны, бани, солярии, кинотеатры и детские РЦ закрыты до 24 июля - правительство области вновь отодвинуло срок возобновления их работы. Правда, открыли пляжи и парки отдыха. Но кататься там на аттракционах и плескаться в бассейнах по-прежнему нельзя. Кроме того, обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим по-прежнему никто не отменял. Массовые мероприятия в регионе также под запретом.

Тем временем новая инфекция не щадит и тех, кто с ней борется. С начала весны болезнь поразила 96 врачей. Такие цифры сообщили нам в областном Минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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