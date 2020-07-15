Коронавирус в Кирове, последние новости на 15 июля 2020 года: умерло почти полсотни зараженных

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 45 человек. Не обошлось без летальных исходов. Позавчера в инфекционных госпиталях скончались 89-летняя кировчанка и 81-летняя жительница Вятскополянского района.

Таким образом, на 15 июля зарегистрировали 4937 случаев заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3110 человек. Умерли 49 пациентов.

В инфекционных госпиталях сегодня находятся на лечении 1034 пациента с пневмонией. 28 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро из них подключены к аппарату ИВЛ.

На домашнем карантине сидят 4498 кировчан. Выписали с него за весь период наблюдения болезни в Кировской области более 42 тысяч человек.

В одном из частных оздоровительных детских лагерей ребенок заболел коронавирусом. Информацию подтвердили в правительстве Кировской области. Ребенка с положительным тестом на коронавирус и признаками ОРВИ госпитализировали. У всех оставшихся в лагере взяли мазки на инфекцию, за ними круглосуточно наблюдают врачи. Смена продолжается.

Тем временем с 10 июля из Кирова вновь начал ходить фирменный поезд «Вятка». Состав сообщением до Москвы с 15 апреля на время приостановил свою работу в связи с пандемией коронавируса. Теперь поезд ходит по старому расписанию.

А региональный Роспотребнадзор попросил правительство области продлить карантин до 30 августа. И более того - даже вернуть ограничения, если динамика заболеваемости ухудшится. Письмо с этой просьбой появилось в чате кировских бизнесменов. В Роспотребнадзоре его отказались комментировать, а вот правительство области откликнулось. В пресс-службе ведомства нам заявили, что возвращать никто ничего не собирается.

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