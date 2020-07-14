Более половины жителей Кировской области живут в неблагоустроенных домах

Жилищный вопрос для населения Кировской области всегда стоял остро. На сегодняшний день он до сих пор остается актуальным. Так, по данным Кировстата, в благоустроенных домах живут только 47% жителей Кировской области.

Впервые вопросы, касающиеся жилищных условий, появились в переписи населения в декабре 1926 года. Гражданам предлагалось заполнить семейную карту и ведомость владения, которая содержала данные о характеристике городской недвижимости.

Согласно представленным данным Кировстата, в 1926 году на территории Вяткой губернии было зарегистрировано 15128 жилых строений, из них в городе Вятка 4188, а в уездных городах Котельнич и Малмыж - 6229. В поселках городского типа находилось всего 4711 строений. На 100 жилых строений приходилось 88,6 деревянных, 6,8 - каменных и 4,6 строений из смешанных материалов.

Вид на город Вятка со стороны слободы Дымково. Фото: kirovreg.ru

На одного жителя региона приходилось 5,3 кв. метра при действующей тогда норме в 9,1 кв. метра. В 2019 году данный показатель в Кировской области составил 27,3 кв. метра. В целом жилищный фонд региона в прошедшем году составлял 34444,1 тыс. кв. метра. Отметим, что в 1926 году жилой площади насчитывалось лишь в 819,9 тыс. кв. метра. Интересно, что 49,6 тыс. кв. метра на момент переписи не было занято. Одной из причин такого высокого показателя незаселенной площади являлось то, что в поселках у некоторых жителей было две избы - летняя и зимняя. Как правило одно из строений учитывалось как пустующее жилое помещение.

ВОПРОС С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ЖИЛЬЯ НЕ РЕШЕН

В переписи 1926 года не забыли спросить и про благоустройство жилых помещений. Отметим, что тогда этот показатель включал в себя только два критерия - водоснабжение и электрическое освещение.

Согласно данным, в городе Вятка водопроводом был проведен всего в 23,4% владений. Однако доля населения города, пользующегося водопроводом из домовых ответвлений, составила 46,8%. Таким образом больше половины населения города вынуждено было брать воду с реки, ключей и колодцев. В уездных населенных пунктах водопроводом было охвачено 36,7% владений с 44,9% населения. Известно, что в поселках городского типа водопровода не было.

Дела с электрическим освещением в губернии обстояли намного лучше. Так, им были снабжены жилые помещения во всех городах и поселках городского типа.

По сравнению с 1926 годом переписной лист 2010 года содержал более обширный перечень видов благоустройства. За 80 с лишним лет в домах кроме электрического освещения и водопровода, появились водоотведение, отопление, горячее водоснабжение, ванны, газовые и электрические плиты. По результатам переписи 2010 года в благоустроенных домах проживали 36,9% населения. В 2019 году этот показатель составил 47,3%.

В целом можно сделать вывод, что вопрос с благоустроенным жильем в Кировской области остается нерешенным. Многие жители региона и сегодня лишены водоснабжения. Особенно это заметно в сельской местности, где основным источником воды по-прежнему остается колонка, скважина или колодец.

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