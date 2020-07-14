Взятки, хищение, вымогательство: в суд ушло уголовное дело бывшего директора кировской спортшколы «Юность»

В Кирове предстанет перед судом бывший директор спортшколы «Юность». Мужчину обвиняют во множестве преступных эпизодов: взятки, вымогательства, злоупотребление полномочиями и других. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

В 2018-2019 годах экс-директор спортшколы совершил ряд коррупционных преступлений:

- в 2019 году получил взятку (по нынешним меркам небольшую) в 84 тысячи рублей от некоей предпринимательницы за оказание гостиничных услуг приезжающим на соревнования спортсменам. В том же году заключил с другим бизнесменом фиктивный договор на их перевозку. Договор не исполнил, но документы и деньги стребовал - 44 тысячи рублей. Денежки отправились в карман;

- в 2018 году заключил договор на уборку территории спортшколы. Поскольку этим занимались его подчиненные, деньги по договору (89300 рублей) он присвоил себе. В 2019 году попытался повторить подвиг, но бухгалтер спортшколы заподозрила неладное и отказалась проводить оплату по фиктивному договору;

- в 2019 году, угрожая уволить троих своих сотрудников и срезать им ежемесячные премии, требовал передавать ему часть этих самых премиальных. В общем от них он получил 22 тысячи рублей. В 2018-2019 году он провернул ту же схему с еще одной работницей, стребовав с нее 40 тысяч рублей;

- в 2018-2019 году заключил фиктивный договор на заливку и обслуживание льда одного из кировских стадионов. Причем этим вообще-то занимались его работники. Часть денег по договору (60 тысяч рублей) он забрал себе в карман. Этого ему показалось мало, и экс-директор предоставил льдозаливочные комбайны школы в пользование сторонней конторе. Спортшкола при этом должна была их обслуживать и, в том числе, тратиться на топливо. Ущерб для учреждения составил 675 тысяч рублей;

- в 2018 году заключил договор с клининговой компанией, в который частично вошли услуги, кои исполнять никто не собирался. Вознаграждение за них (88 тысяч рублей) отправилось в карман бывшего директора. Позже эту схему он провернул еще не раз, присвоив в общей сложности еще более 900 тысяч рублей.

Задержали его сотрудники кировского ФСБ в июле 2019 года с присвоенными деньгами на руках. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

Последняя попытка пришлась на июль 2019 года. Деньги в сумме более 161 тысячи рублей украсть уже не удалось. Точнее, удалось, но далеко он их не унес - экс-директора накрыли сотрудники кировского УФСБ.

Всего бывшему директору спортшколы вменяют 17 преступлений по разным статьям. Сознался он только в одном из них, да и то частично. Сейчас расследование завершено, уголовное дело отправлено в суд с обвинительным заключением.