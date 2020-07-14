Аварий и пострадавших стало меньше

Результат работы Госавтоинспекции в первом полугодии 2020 года - снижение аварийности на территории региона по основным показателям:

- на 14,3% сократилось количество ДТП;

- на 9,0% - травмированных в них людей;

- на 25,7% - погибших.

Всего в 2020 году на дорогах Кировской области погибли 52 и получили травмы 818 человек. Уже несколько лет подряд число пострадавших неуклонно снижается. И за это время удалось сохранить десятки жизней.

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Власов. Фото: предоставлено ГИБДД Кировской области

- Добиться улучшения ситуации на дорогах позволяет не только работа сотрудников ГИБДД, - поясняет Александр Власов, - это результат совместных с региональным правительством действий по реализации проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области», который является частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря ему в 2019 - 2020 годах областная Госавтоинспекция получила 73 новых патрульных автомобиля и более 50 различных технических средств, предназначенных для контроля за безопасностью транспорта и дорог. Кроме того, в рамках этих проектов идет финансирование ремонта улиц и дорог, а также обустройства улично-дорожной сети, в том числе техническими средствами, повышающими уровень безопасности. Все это, безусловно, способствует улучшению ситуации с травматизмом на дороге, снижению смертности в результате ДТП.

В 2019 - 2020 годах областная Госавтоинспекция получила 73 новых патрульных автомобиля. Фото: предоставлено ГИБДД Кировской области

«СПЛОШНЫЕ» ПРОВЕРКИ ПРОТИВ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Показатели по снижению аварийности могли быть еще лучше, если бы не безответственность некоторых кировчан, которые садятся пьяными за руль. К сожалению, нетрезвые водители не редкость на дорогах Кировской области. В этом году по вине жителей области, севших за руль пьяными или отказавшихся от медосвидетельствования, погибли 20 и были травмированы 126 человек. Практически каждый день сотрудники ГИБДД задерживают нетрезвых водителей, за полгода - более 2,5 тысячи. Некоторые попадают в поле зрения инспекторов неоднократно. Начальник кировской ГИБДД напомнил, что за повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность, вплоть до реального срока лишения свободы. В текущем году такое наказание суды назначили 37 водителям.

- Для предупреждения подобных ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей. - говорит Александр Николаевич. - Конечно, большую помощь оказывают неравнодушные жители Кировской области. С их помощью были задержаны более ста нетрезвых водителей. Работа в данном направлении будет продолжена, но очень важно, чтобы в сознании каждого человека была четкая установка: управлять транспортом в состоянии опьянения недопустимо.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ - ДЕТЯМ

Актуальной остается и проблема детского травматизма. Хотя за последние шесть месяцев число травмированных и погибших в автомобильных авариях детей и подростков в возрасте до 16 лет снизилось. В этом году на дорогах Кировской области погибли двое и были травмированы 83 ребенка. Конечно, сказался карантин по коронавирусу: в апреле - мае практически все дети находились дома и произошло резкое снижение автоаварий с их участием. Но уже в июне, когда некоторые ограничения сняли, число происшествий, в которых пострадали дети, возросло. И в большинстве случаев виновниками происшествий были взрослые. Родители часто сознательно нарушают Правила дорожного движения, рискуя жизнью своих детей. Они нарушают правила маневрирования, выходят на опасный обгон, забывают пристегивать маленьких пассажиров ремнями безопасности. Летом, когда многие семьи отправляются в путешествия, выезжают за город к местам отдыха, каждому родителю необходимо помнить об обеспечении безопасности детей в автомобиле. Нужно обязательно использовать детские удерживающие системы и устройства, пристегивать ребенка ремнями безопасности и самим не забывать об этом. Тем более, что в летний период возрастает интенсивность движения на трассах.

- В целом, исходя из статистики, в Кировской области две трети аварий происходят в городах и населенных пунктах, треть на автодорогах федерального, регионального и местного значения, - сообщает руководитель Госавтоинспекции. - Но тяжесть последствий ДТП на трассах значительно выше. Более половины происшествий с летальным исходом зарегистрировано на трассах вне населенных пунктов. Одной из распространенных причин смертельных аварий является выезд на полосу встречного движения. В этом году по данной причине погибли 11 и были травмированы 134 человека.

Сотрудники ГИБДД в текущем году пресекли около двух тысяч подобных нарушений. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то можем констатировать снижение числа подобных аварий. Но работу в этом направлении мы продолжаем.

ЗАДАЧА - ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ

Каждое третье ДТП в Кировской области связано с наездом на пешеходов. В текущем году в подобных авариях погибли 15 человек и 179 получили травмы различной степени тяжести. По статистике 63% происшествий с участием пешеходов происходит по вине водителей. В то же время большая часть ДТП с летальным исходом произошла по халатности или неосторожности самих пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 7 тысяч нарушений Правил дорожного движения пешеходами. Для профилактики таких нарушений проводятся просветительские мероприятия, специализированные рейды. Материалы о правилах взаимодействия пешеходов и водителей часто публикуют кировские СМИ. За полгода к административной ответственности за нарушения правил проезда пешеходного перехода были привлечены около 2 тысяч водителей.

- К сожалению, пока уровень взаимопонимания водителей и пешеходов оставляет желать лучшего, - говорит Александр Власов. - В Правилах дорожного движения четко прописаны обязанности и тех и других. Необходимо, чтобы каждый осознанно их выполнял. Это задача и наша, и образовательных организаций, и средств массовой информации. Но, конечно, наиболее эффективные меры - инженерные: обеспечение видимости на пешеходных переходах, наличие искусственного освещения, оптимизация скоростного режима, применение искусственных неровностей.

Предложения по улучшению транспортной инфраструктуры руководство Госавтоинспекции направляет владельцам дорог. В некоторых местах уже начали комплексно обустраивать пешеходные переходы, устраивать искусственные неровности. В 2020 году планируют установить несколько километров барьерных ограждений и дополнительное освещение на переходах. Кроме того, будут заменены более тысячи дорожных знаков, модернизированы и установлены новые светофоры, отремонтированы и обустроены несколько десятков километров тротуаров.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции начали изучать, насколько пешеходные переходы вблизи образовательных организаций сгоответствуют государственным стандартам. К началу нового учебного года все они должны быть приведены в соответствие с нормативами.

- Конечно, работа сотрудников полиции невозможна без поддержки общественных организаций, объединений и просто неравнодушных жителей региона, - подчеркивает начальник регионального управления ГИБДД. - Их помощь очень важна для нас. В Кировской области около двух тысяч жителей состоят в рядах добровольных народных дружин, общественном движении «Ночной Патруль». Они регулярно выходят с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды, помогают обеспечивать порядок на массовых мероприятиях, ведут пропагандистскую и профилактическую работу среди населения. В этом году с их помощью было пресечено 392 нарушения Правил дорожного движения, в том числе задержано 48 нетрезвых водителей или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В этом году с помощью общественников пресекли 392 нарушения ПДД. Фото: предоставлено ГИБДД Кировской области

Не остаются в стороне и другие жители региона. По информации ГИБДД, кировчане, не входящие в общественные организации и объединения, в 2020 году пресекли 133 нарушения Правил дорожного движения, в том числе задержали 69 нетрезвых водителей или тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Более шестисот кировчан обратились в Госавтоинспекцию, представив фото или видеоматериалы нарушений Правил дорожного движения.

Обращаемся ко всем жителям региона, - сказал в заключение нашего разговора Александр Власов, - если вы стали свидетелем любого правонарушения, сообщите об этом в полицию по телефону дежурной части 58-88-88 или 02. Ваши сообщения вы можете направлять и на официальный сайт Госавтоинспекции. Таким образом, вы спасете чье-то здоровье или жизнь.