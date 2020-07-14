Коронавирус в Кирове, последние новости на 14 июля 2020 года: больше тысячи больных с пневмонией

29 зараженных госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, семеро из них подключены к аппарату ИВЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 44 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 28 человек. Не обошлось без летальных исходов - позавчера скончалась 64-летняя жительница Вятскополянского района.

Таким образом, на 14 июля зарегистрировали 4881 случай заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3065 человек. Умерли 47 пациентов.

Сейчас на лечении в инфекционных стационарах находятся 1011 пациентов с пневмонией. 29 зараженных госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро кировчан подключены к аппарату ИВЛ.

На домашнем карантине сейчас находятся 4885 жителей региона. Сняты с наблюдения за весь период появления болезни в области 42810 человек.

Неделя, отведенная кировчанам на ожидание очередных ослаблений карантина, заканчивается. 15 июля региональное правительство примет решение, будет ли выходить Кировская область на последний этап снятия ограничений, или же вновь отодвинет его еще на семь дней. Напомним, в регионе все еще закрыты солярии, сауны, бани, кинотеатры, ночные клубы и ТРЦ.

Тем временем с 10 июля из Кирова вновь начал ходить фирменный поезд «Вятка». Состав сообщением до Москвы временно прекращал свою работу в связи с пандемией коронавируса. Теперь поезд ходит по своему старому расписанию.

А региональный Роспотребнадзор попросил правительство области продлить карантин до 30 августа. И более того - даже вернуть ограничения, если динамика ухудшится. Письмо с этой просьбой появилось в чате кировских бизнесменов. В Роспотребнадзоре его отказались комментировать, а вот пресс-служба правительства области откликнулась. И заявила, что возвращать никто ничего не собирается.

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