Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: жертв могло быть больше

Дело о взрыве газа в жилом доме в Кикнуре обрастает новыми подробностями. По сообщению ГТРК «Вятка», жертв происшествия могло быть больше. По счастью, семья, в квартире которой взорвался газ, не находилась в тот момент дома.

ПОСТРАДАЛО МЕНЬШЕ, ЧЕМ МОГЛО БЫТЬ

Утечка газа произошла из квартиры на первом этаже трехэтажного дома №1а по улице Сергея Шарыгина. Взрыв прогремел 11 июля в 05:54 утра, и слышно его было на том конце поселка. Из 31 жильца дома, в том числе пяти детей, пострадали трое человек и погиб один. Межкомнатные перегородки обрушились от взрыва, и одна из них упала на спящего жильца соседней квартиры.

Еще одна из жительниц дома получила серьезные ожоги. Ее оперативно доставили в местную ЦРБ, оказав первую помощь. Врачи оценили ее состояние как тяжелое, и женщину перевезли в кировскую травматологию вертолетом санавиации.

Двое другие пострадавших отделались легкими травмами, им оказали медицинскую помощь на месте.

Жильцов дома эвакуировали в местный ДК, где развернулся пункт временного размещения. Всем оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. По словам главы Кикнурского района Сергея Галкина, никто из них не нуждался в предоставлении помещений для жилья - люди предпочли перебраться к родственникам.

Территория поврежденного дома огорожена. Фото: скриншот с видео gtrk-vyatka.ru

РЕЖИМ ЧС НА ТЕРРИТОРИИ

Сейчас многие остались без документов, вещей и крыши над головой. В поврежденный дом жильцов не пускают, его территория огорожена. Войти в здание можно только за вещами первой необходимости и там, где можно пройти без угрозы для жизни. И непременно - в сопровождении полицейского. На территории Кикнурского городского поселения ввели режим ЧС.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

Сейчас продолжается расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме. Версии на данный момент две: неисправность оборудования либо же неосторожное обращение с газом. Как уже установлено, в квартире, где произошло ЧП, накануне происшествия проводили плановую замену приборов учета.

В ближайшие дни дом обследуют на предмет дальнейшего проживания в нем. Районные власти рассматривают вопрос материальной помощи пострадавшим семьям.