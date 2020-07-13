Семейные династии: несколько поколений на одном заводе

Преемственность традиций, сопричастность к общему делу и профессионализм - именно эти черты характерны для трудовых династий. Особенно много семей на крупных производственных предприятиях. Таким является и Кировский завод «Маяк». «Комсомолке» рассказали о семьях, которые долгие годы трудятся на предприятии.

ЕРМАКОВЫ: ОБЩИЙ СТАЖ - БОЛЕЕ 170 ЛЕТ

Трудовая династия Ермаковых начиналась на «Маяке» с главы семьи - Михаила Павловича. На завод он пришел в далеком 1950 году. Еще совсем юношей он попал в цех №7, где проработал 33 года до выхода на пенсию. На предприятии Михаил Ермаков познакомился и со своей женой Юлией Варфоломеевной. Она трудилась на заводе сначала рабочей, а потом была переведена на должность сверловщика. Свою любовь и опыт к работе они смогли привить своему сыну Александру Михайловичу, который пошел по стопам родителей.

Трудовая деятельность Александра Ермакова началась в 1972 году. Молодой рабочий всего за один год прошел путь от ученика наладчика до слесаря ремонтника в цехе №8. В 2013 году Александр Михайлович вышел на пенсию, проработав, на ставшем уже родным заводе, без малого 41 год. За это время он успел обрести и любовь. Его избранницей стала Людмила Борисовна, которая также трудилась на заводе «Маяк» распределителем работ. Сейчас трудовую династию Ермаковых продолжает их дочь Анна Александровна Михалева (Ермакова).

Анна Михалева начала свою карьеру на предприятии в декабре 1997 года в отделе охраны порядка. Сейчас она продолжает работать на предприятии, но уже в должности инженера по подготовке производства в производственно-диспетчерском отделе. Кроме того, Анна Михалева является активистом Совета молодежи, профсоюзного движения и входит в состав заводской команды КВН.

Анна Михалева начала свою карьеру на предприятии в декабре 1997. Фото: предоставлено ПАО «МАЯК»

Пять членов дружной семьи Ермаковых посвятили заводу свою жизнь. Их общий трудовой стаж составляет более 170 лет. За свою безупречную работу династия отмечена различными наградами. Так, практически всем членам семьи присвоено звание «Почетный ветеран труда завода».

ЧЕРНЫШОВЫ: ГЛАВА СЕМЬИ НАЧАЛ ТРУДИТЬСЯ ЕЩЕ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Уже третье поколение семьи Чернышовых трудится на «Маяке». Четыре представителя этой дружной семьи посвятили заводу свою жизнь. Их общий трудовой стаж составляет 156 лет. Родоначальник династии Степан Чернышов. Он отработал на заводе более полувека, заслужив за это время множество почетных наград. Так, за свою работу Степан Тимофеевич отмечен медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны». На предприятии трудилась и его жена Александра Чернышова.

Общий трудовой стаж династии Чернышовых составляет 156 лет. Фото: предоставлено ПАО «МАЯК»

В настоящее время трудовую династию Чернышовых продолжают их дочь Елена Степановна Новикова и внучка Анна Александровна Новикова. Елена Степановна работает на «Маяке» с 1975 года в должности мастера участка очистных сооружений. За свой труд она удостоена звания «Почетный ветеран труда завода».

Внучка главы династии Анна Александровна начала свою карьеру на заводе в 2008 году в должности инженера-технолога. Коллеги рассказывают, что Анну отличает приветливость и неизменная улыбка для каждого.

КАЗАКОВЫ: ТАЛАНТЛИВ КАЖДЫЙ

Династия Казаковых является одной из самых многочисленных (по количеству работавших на предприятии) за всю историю завода «Маяк». Девять представителей этой семьи трудились на предприятии в разные годы. Глава династии Аркадий Казаков устроился на предприятие в далеком 1962 году сразу после школы. В 1966 году он был призван в ряды Советской армии, но после службы вновь вернулся на завод. Аркадий Степанович посвятил «Маяку» 55-лет своей жизни и вышел на пенсию только в 2019 году. Коллеги отмечают, что Аркадий Казаков скромный труженик и отзывчивый человек. За многолетний добросовестный труд ему присвоено звание «Почетный ветеран труда».

Династия Казаковых является одной из самых многочисленных за всю историю завода. Фото: предоставлено ПАО «МАЯК»

На предприятии Аркадий Казаков познакомился со своей будущей женой Людмилой Александровной. С 1969 года она трудилась учеником осмотрщика, а в 1976 году перешла работать в заводской клуб руководителем танцевального коллектива. Заводчане надолго запомнили конкурсы художественной самодеятельности, которые организовывала Людмила Казакова. Сейчас Людмила Александровна является активистом Совета ветеранов завода и художественным руководителем танцевального ансамбля ветеранов «Рябинушка».

Трудовой путь династии продолжает дочь Казаковых Светлана Аркадьевна Фоминых и ее муж Дмитрий Геннадьевич Фоминых. В разные годы на предприятии трудились: мама Людмилы Александровны Нина Кузьмовна, отец Аркадия Степановича – Степан Яковлевич, брат Николай Степанович, племянник – Александр Николаевич, младшая дочь Ольга.

В династии Казаковых-Фоминых - каждый талантлив: они занимаются садоводством, рукоделием, много времени уделяют спорту, любят посещать культурные мероприятия.

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