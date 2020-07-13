Выпускникам кировского вуза вручат дипломы в онлайн-игре

Для кировских выпускников пандемия коронавируса обернулась неожиданностью и вставила палки в колеса во многих аспектах их жизни. Сперва удаленка, а теперь еще и церемония прощания… Не получается в условиях коронавируса получить дипломы как подобает - в торжественной обстановке, в окружении друзей и родственников, со слезами на глазах. Собраться в каком-нибудь мессенджере? Скучно! А если в игре?

В ВятГУ пошли именно таким путем, причем выбрав для этого один из наиболее распространенных нынче способов. Церемонию прощания с выпускниками двух институтов проведут в популярной игре Minecraft. Для этого даже воссоздали локацию студгородка, где обычно начинается и заканчивается учебный путь всех учеников университета. «Комсомолка» поговорила с директором «политеха» Иваном Губиным, который рассказал нам, что, как, зачем и почему.

ИГРОВОЙ ВЫПУСКНОЙ

В условиях ограничений в привычном формате вручить дипломы закончившим учебу студентам не получится. Ни хороших слов, ни пожеланий, и уж тем более никаких привлечений работодателей и ведущих выпускников не может быть. Как рассказывает Иван Губин, для ребят все-таки хотелось устроить напоследок какое-то памятное и яркое событие. Руководитель лаборатории виртуальной реальности Иван Денисов выдвинул неординарное предложение: провести церемонию выпуска в онлайн-игре Minecraft.

- Я представлял себе, что это такое, но как все это организовать - не очень, - рассказывает Иван. - Мы кинули клич среди студентов двух институтов: политехнического и института математики и информационных систем. И, когда собрали группу, объяснили, что мы хотели бы сделать. А потом вместе с Олегом Кошкиным (руководитель института математики и информационных систем - Ред.) записали к студентам два видеообращения.

Идея заключалась в том, чтобы воссоздать в игровой среде интерьер существующих локаций университета. А именно - студенческий городок ВятГУ. Именно там начинается учебный год для учащихся, и там же проходит прощание с теми, кто выходит из стен образовательной организации. Помимо того, воссоздать решили 6, 8, 9 и 10 корпуса университета и стоящих рядом общежитий.

Идея показалась студентам интересной, и помочь в ее реализации сходу выдвинулось полсотни человек. В результате отбора отсеялось большинство, и остались около 5-6 человек, готовых творить и создавать в силу своих навыков и умений.

Корпус на улице Ломоносова, 18а. Фото: Minecraft, Кирилл Кепин

РАБОТА ЗА ИДЕЮ

Львиную долю работ проделал первокурсник факультета автоматики и вычислительной техники Кирилл Бабинцев. По словам Ивана Губина, именно он поднял сервер и создал локацию. Кроме того, он занимался основными «строительными» работами. Большой вклад внес и друг Кирилла - студент факультета технологий, инжиниринга и дизайна Алексей Глухих.

Творили ребята вдохновенно и усиленно. Причем на чистом энтузиазме - за идею.

- Я ребятам пытался помочь, - объясняет нам Иван. - Не привык стоять в стороне, когда мою просьбу реализуют другие, причем непонятно зачем. Они же из другого института, я ничем им не смогу помочь, никаких бонусов не смогу для них предложить! На вопрос «зачем?» они отвечали: «Да просто идея прикольная, нам понравилось. Хотим как-то свои навыки и умения, которые у нас есть, показать, и сделать что-то хорошее».

Для ребят, которые никогда не бывали в корпусах университета, воссоздаваемых на локациях, проводили видеоэкскурсию. Также энтузиастам передавали фотографии и планы зданий, чтобы возвести локацию со стопроцентной точностью.

Студенты старались воссоздать внешний вид до мельчайших деталей. Фото: Minecraft, Кирилл Кепин

ПРИЙТИ МОГУТ ВСЕ

Точная дата выпускного в игре пока не определилась. Сейчас руководители институтов пытаются привлечь ведущих выпускников вуза и других известных людей. Предполагается, что прийти на онлайн-церемонию сможет любой желающий - нужен лишь компьютер, доступ в Интернет и сама игра. Всех посетителей планируют разбить на группы гостей и участников, чтобы не случилось путаницы. Скорее всего, количество желающих будет ограничено, иначе сервер может рухнуть. Ведь число одних только выпускников зашкалит за 500. Да и о недоброжелателях не стоит забывать.

Иван признается, что они не обсуждали, чем отблагодарить студентов - ведь те изначально ничего не просили. Однако утверждают, что, несомненно, позаботятся об этом. По крайней мере, инициативную группу будут рекомендовать работодателям и руководству института.

Аудитории также воссоздавались с абсолютной точностью. Фото: Minecraft, Кирилл Кепин