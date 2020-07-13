Коронавирус в Кирове, последние новости на 13 июля 2020 года: число умерших увеличилось до 46

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 54 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 22 человека. К сожаленью, не обошлось без летальных исходов - скончалась 77-летняя жительница областного центра.

Таким образом, на 13 июля зарегистрировали 4837 случаев заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3037 человек. Умерли 46 пациентов.

В коронавирусных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лежат 975 пациентов с пневмонией. 26 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, из них подключены к аппарату ИВЛ. 40636 жителей области сняты с карантина.

В Кировской области продолжают дезинфицировать общественные места в рамках борьбы с коронавирусом. Но 12 управляющих компаний региона отчетов о проделанной работе не предоставили. В скором времени проштрафившихся вызовут на ковер - на заседание межведомственной рабочей группы.

Ну а областное управление Роспотребнадзора тем временем пошло еще дальше - попросило продлить карантин до 30 августа и, если динамика заболеваемости ухудшится, вернуть все ограничения. В пресс-службе правительства региона нам заявили, что ни о чем подобном речи не идет.

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