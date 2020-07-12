Коронавирус в Кирове, последние новости на 12 июля 2020 года: выздоровели более 3000 человек

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Кировской области выявили 52 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Из инфекционных госпиталей выписаны 34 человека. К сожаленью, не обошлось без летальных исходов - скончалась 87-летняя жительница областного центра.

Таким образом, на 12 июля зарегистрировали 4783 случаев заражения, включая бессимптомных больных. Выздоровели 3015 человек. Умерли 45 пациентов.

В коронавирусных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лежат 888 пациентов с пневмонией. 27 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, болезнь у них протекает тяжело.

Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 5 061 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина порядка 40 000 человек.

10 июля, отправился в первый после карантина рейс фирменный поезд «Вятка». Кировчане снова смогут добраться до столицы с комфортом. Поезд будет курсировать по прежнему расписанию.

В Кировской области продолжают дезинфицировать общественные места в рамках борьбы с коронавирусом. Но 12 управляющих компаний региона отчетов о проделанной работе они не предоставили. В скором времени проштрафившихся вызовут на ковер - на заседание межведомственной рабочей группы.

Ну а областное управление Роспотребнадзора тем временем пошло еще дальше - попросило продлить карантин до 30 августа и, если динамика заболеваемости ухудшится, вернуть все ограничения. В пресс-службе правительства региона нам заявили, что ни о чем подобном речи не идет.

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