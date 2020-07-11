Коронавирус в Кирове, последние новости на 11 июля 2020 года: 55-летний кировчанин не смог побороть болезнь

По данным регионального Минздрава и оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 11 июля в Кировской области зарегистрировали 4731 случай заражения, включая бессимптомных больных (+58 за минувшие сутки). Выздоровели 2981 (+31) человек. Умерли 44 пациента (+1). Накануне в инфекционном госпитале скончался 55-летний кировчанин.

В коронавирусных стационарах под круглосуточным медицинским наблюдением сейчас лежат 850 пациентов с пневмонией. 26 человек пришлось перевести в отделение реанимации и интенсивной терапии, болезнь у них протекает тяжело.

Тем временем в регионе снова продлевают ограничения - на этот раз до 15 июля. Кинотеатры, сауны, бани, солярии, спа-салоны и ночные клубы все еще не вправе возобновить свою работу. Посетителям, жаждущим попариться в баньке и посмотреть кино на большом экране, придется подождать еще немного.

Вчера, 10 июля, отправился в первый после карантина рейс фирменный поезд «Вятка». Кировчане снова смогут добраться до столицы с комфортом. Первый после карантина рейс состоялся уже вчера, 10 июля. Поезд будет курсировать по прежнему расписанию.

В Кировской области продолжают дезинфицировать общественные места в рамках борьбы с коронавирусом. Но 12 управляющих компаний региона отчетов о проделанной работе они не предоставили. В скором времени проштрафившихся вызовут на ковер - на заседание межведомственной рабочей группы.

Ну а областное управление Роспотребнадзора тем временем пошло еще дальше - попросило продлить карантин до 30 августа и, если динамика заболеваемости ухудшится, вернуть все ограничения. В пресс-службе правительства региона нам заявили, что ни о чем подобном речи не идет.

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