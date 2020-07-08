День семьи, любви и верности: скольким кировским парам вступить в брак не помешал коронавирус

8 июля в России традиционно отмечается День семьи, любви и верности. Как правило, на этот день приходится свадебный бум по всей стране. Сейчас, правда, коронавирус внес свои коррективы во все направления жизни людей - в том числе их взаимоотношения. «Комсомолка» выяснила у Кировстата, сколько браков и разводов пришлось на пик пандемии коронавируса (и не только) в нашем регионе.

НЕТ ВРЕМЕНИ НА РАЗВОД

Известно, что многие люди с трудом пережили дни, недели, а кто-то и месяцы самоизоляции наедине с самим собой и своей второй половиной. А некоторые, наоборот, только в такой обстановке приняли решение соединить свои сердца. Так, по предварительным данным Кировстата, в марте 2020 года, еще до начала самоизоляции, 360 пар решили официально связать свои судьбы. Разводов, однако, на тот же период пришлось чуточку больше. 364 пары решили, что законные отношения стали их тяготить.

По сравнению с прошлым годом, браков нынче заключили в разы меньше. В марте 2019 года 434 кировские пары узаконили свои отношения. Да и развелось не в пример меньше - 250 пар. Видимо, коронавирус все-таки и тут постарался.

В апреле все перемешалось. После введения жесткого карантина и режима самоизоляции стало не до свадеб, однако 312 пар таки умудрились связать себя брачными узами. На разводы тоже не было времени - всего 124 пары решили освободиться от супружеского статуса и обручальных колец. По статистике, в прошлом году оба показателя были куда выше. Так, в апреле 2019 года в кировские ЗАГСы явилось 428 счастливых пар, принявших решение связать вместе свои судьбы. Со штампом о разводе оттуда вышла 271 пара.

ЖЕНИТЬБА - УДЕЛ МОЛОДЫХ

Всего на минувший год в Кировской области пришлось 6773 заявления о регистрации брака и 5064 решения о разводе. За эти 12 месяцев 68,9% мужчин и 66,1% женщин впервые решили узаконить свои отношения. Как показывает статистика по 2019 году, мужчины принимали решение жениться в основном в возрасте 25-29 лет. Что касается прекрасного пола, то замуж выходили совсем молодые девушки - от 20 до 24 лет.

В 2019 году родилось 11205 детей, пополнивших население Кировской области. Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек - 5674 против 5531. 39,3% новорожденных детей стали не первыми в семье, но не менее долгожданными. Всего в 2019 году на 1000 человек в Кировской области пришлось 8,8 родившихся.

Для сравнения: в 2018 году в брак вступили 6564 кировских пары, а развелись 5032. Меньше по всем показателям, что и хорошо, и плохо одновременно.

«Комсомолка» узнала в Кировстате число браков и разводов, а также количество родившихся детей за минувший год. Фото: Кировстат

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С каждым годом количество кировчан, решивших связать себя узами брака, растет, и это, несомненно, радует. Рождаемость в нашем регионе также остается на неплохом уровне. Печально, что количество разводов также увеличивается каждый год, однако… плохой опыт - это тоже опыт! Да и традиционно их куда меньше, чем браков, за редким исключением.

Кроме того, в пользу положительной динамики говорит и тот факт, что сегодня, 8 июля 2020 года, 14 кировских семей получат общественную награду - медаль «За любовь и верность».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте