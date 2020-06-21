«Собака с полицией»: как работают кинологи в Кирове

21 июня в органах внутренних дел отмечают День кинологических подразделений МВД России, или, для краткости - День кинолога. О тонкостях этой работы рассказал начальник кировского Центра кинологической службы в УМВД России по Кировской области Андрей Садаков.

Питомник собак-ищеек в Кирове создали в 1925 году. Первой служебной собакой стал доберман-пинчер. Сейчас же в питомнике кировского ЦКС проживает больше сотни животных разных пород. И у каждой своя цель и задача.

У ВСЕГО ЕСТЬ ЗАПАХ

- В основном мы используем немецких овчарок, но есть один ротвейлер, лабрадоры, спаниели, - делится Андрей Владимирович. - Последние в основном ориентированы на целевой запах. Раньше «целевыми» были взрывчатка и наркотики, а сейчас это может быть все, что необходимо нам в оперативно-служебной деятельности.

Существует еще одно «запаховое» направление использования служебных собак: они помогают экспертам-криминалистам.

- Есть так называемые собаки-детекторы, которые проводят исследование запаха, - поясняет Андрей Владимирович. - На месте происшествия человек в любом случае оставляет улики - есть такое понятие, как запаховый след. Можно его изъять и законсервировать, а потом сравнить, когда появится фигурант по делу. После проводится экспертиза, которая имеет доказательную базу в суде.

- Какие еще задачи выполняют служебные собаки?

- Есть несколько направлений работы, - говорит начальник ЦКС. - Существуют розыскные и патрульные собаки. Требования к ним практически одинаковые, но у последних нормативы послабее. К примеру, розыскные собаки, должны находить более давние следы и при более сложных сопутствующих условиях. Такие животные прошли лучшую подготовку.

Две собачки из питомника работают по самому мрачному направлению - поиску трупов и останков. В основном их используют для розыска так называемых «потеряшек» - пропавших без вести людей. Изначально, конечно, надеются найти человека живым и ищут с розыскными собаками. Однако, когда становится понятно, что, скорее всего, пропавший уже погиб, на задание берут других животных.

- Взять даже события в Лебяжском районе, когда мой сотрудник все-таки нашел мальчика, которого двое суток искали, - вспоминает Андрей Владимирович случай с четырехлетним Матвеем, к поискам которого подключились волонтеры едва ли не всей страны. - Еще 2-3 часа, и его бы живым не нашли. Из-за сильного переохлаждения он бы просто уснул. И, учитывая, что там много нор лис, тело растащили бы.

- Следующее направление - конвойная охрана, - продолжает рассказ Андрей Владимирович. - Есть собаки конвойные и караульные. Первые охраняют и конвоируют спецконтингент. Вторые охраняют спецучреждения, объекты ОВД. Их задача - не допустить проникновения на территорию объекта.

Важно понимать, что собака не задерживает преступников - она лишь оказывает помощь в их задержании.

ОТДАМ СОБАКУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ

- Где вы берете щенков?

- У нас здесь замкнутый цикл производства! - смеется Андрей Владимирович. - В Центре кинологической службы есть отделение по разведению, выращиванию и подготовке служебных собак. Иногда закупаем собак, но немного. Последние пять лет обеспечивали кинологов своими силами. Но в этом году решили закупить племенное поголовье. Надо немного обновить состав, чтобы собаки были достойные и могли оказать помощь людям.

- А куда уходят отслужившие собаки?

- Когда собака подходит к возрасту списания (старше восьми лет - Ред.), комиссия определяет возможность ее дальнейшего использования, - говорит начальник ЦКС. - Хотя восемь лет для нее - не предел. Они могут служить до 10-11 лет, но трудно становится справляться с нагрузками. Поэтому комиссия, оценив состояние животного, принимает решение: продлевать службу или готовить вердикт, что собака к дальнейшему использованию непригодна.

Если выбирается второй вариант, можно отдать отслужившую собаку гражданским. Для этого сотрудники Центра дают в Интернете или в СМИ объявление. Когда по нему кто-то обращается, его тщательно проверяют - насколько надежен новый хозяин.

- У человека должна быть возможность содержать нашего боевого товарища в надлежащих условиях, - разъясняет Андрей Владимирович. - И, если все в порядке, граждане обращаются к начальнику Управления, а он принимает решение. При передаче собаки в новые руки сотрудники Центра обязательно спрашивают о возможности отследить в дальнейшем судьбу четвероногого друга.

Однако этот вариант не самый благоприятный. Гораздо лучше, когда сотрудник, работавший с животным и воспитавший его буквально со щенячества, забирает пса к себе.

- Когда человек взял щенка, воспитал, работал с собакой 8 лет... ну, тут принцип у меня старый: это мое второе «я», - делится Андрей Владимирович. - Связка «человек-собака» очень сильная. Поэтому, когда сотрудник готов животное взять, право первоочередного выбора остается за ним. Все-таки это боевой товарищ, с которым ты служил семь-восемь лет. У нас многие животные доживают на достойной пенсии у сотрудников. Есть и третий вариант: когда ни первый, ни второй вариант не подходят, животное будут содержать до естественной смерти в питомнике.

В питомнике живет больше сотни собак.Фото: Анастасия РОМАНОВА

ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ!

- А чем вы кормите своих животных?

- В районах области собак обычно держат на сухом корме, - сообщает начальник Центра. - У нас в основной массе собаки на «натуралке». Есть и кормокухня и сотрудники, которые готовят им еду. Военно-промышленной палатой одобрена норма для собаки - 400 г мяса в день, 600 г крупы и 300 г овощей. Ну и по мелочи: соль, минеральная подкормка и так далее.

В день выхода на службу собака получает еще 50 гр. мяса. Если же сухой корм - то только полнорационный: премиум и супер-премиум класса.

- Бывали ли на службе курьезные случаи?

- Я в кинологической службе уже более 30 лет, и курьезные случаи, конечно, бывали, - вспоминает Андрей Владимирович. - Когда я только сюда пришел, у меня был «Ред», русский спаниель. И первый мой выезд был на «заминированную» школу в Ганино. Приезжаем, и толпа эвакуированных детей, увидев нас, кричит: «Ура, собака с милицией приехала!». И это радует! Взять даже конкурс детских рисунков, половина ребят рисуют сотрудника с собакой!

ПЕС И ЧЕЛОВЕК СВЯЗАНЫ

- Подготовка собаки и человека неразрывно связаны, - объясняет Андрей Владимирович. - Сотрудник управляет животным, и 90% работы на местах происшествий - работа именно человека. Собака оказывает помощь в этом деле. Как мы научимся управлять этим инструментом - от этого и зависят наши результаты.

- Каждую собаку под конкретного сотрудника дрессируют?

- Наши собаки социализированы: они живут в коллективе. И, когда сотрудник уходит, мы ее закрепляют за другим. Но процесс наведения контакта, 21 день минимум, достаточно тяжелый и продолжительный. И с новым сотрудником эта собака результаты покажет или нет - одному богу известно. Все зависит от индивидуальных качеств сотрудника и пса.

- Вы обучаете и собак, и людей?

- До 2015 года, когда мы были зональным центром кинологической службы, обучали личный состав и служебных собак, - рассказывает начальник ЦКС. - Сейчас это возможно только в учебных подразделениях МВД России. Это Ростовская и Уфимская школы по подготовке специалистов-кинологов и филиал Дальневосточного юридического института во Владивостоке. В указанных же школах готовят сразу сотрудника и собаку.

Сотрудников после первоначальной подготовки направляют в ЦКС на три месяца для дрессировки собаки, по завершению которой делается заключение: такой-то закончил учебные сборы по дрессировке собаки и готов с ней работать.

Но опыт приходит именно в работе.

- Чем больше сотрудники будут выезжать на места происшествий и приобретать опыт, тем больше будет возможности работать так, чтобы нам говорили «Хорошие и собаки, и сотрудники в УМВД России по Кировской области! Они могут оказать помощь!» - надеется начальник кинологического центра.