«Для такой работы нужны холерики или сангвиники»: по каким критериям выбирают служебных собак

В уголовно-исполнительной системе служебные собаки успешно применяются для досмотра транспортных средств, розыска и задержания лиц, бежавших из-под охраны, поиска и обнаружения наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, а также для участия в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях.

Григорий Усков, старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны СИЗО -2 УФСИН России по Кировской области, работает в системе с 2012 года. В прошлом году со своей служебной собакой по кличке Бархан вошел в тройку призеров на областных соревнованиях специалистов-кинологов.

Бархан вошел в тройку призеров на областных соревнованиях специалистов- кинологов.Фото: Генриетта Евдокимова

Григорий с детства мечтал о службе в органах, причем обязательно с собакой. Для достижения мечты после школы пошел учиться в Вятскую государственную сельскохозяйственную академию на сцециализацию «Кинолог». После службы в армии твердо решил связать свою трудовую деятельность со службой в правоохранительных органах.

Григорий начал свою служебную деятельность в подразделении охраны, а уже и через 10 месяцев перешел в кинологическую группу. Сначала работал с собакой, доставшейся ему от другого сотрудника, а затем у него появился Бархан. Григорий ласково называет его Баксом.

Григорий рассказал, что кинологи сами подыскивают себе собак - в питомниках, у заводчиков или в кинологических клубах. Конечно, учитывают критерии для выбора служебной собаки. Пес должен подвижным, но не агрессивным, не бояться людей, не реагировать на других животных, транспортные средства. Если берут на воспитание щенка, то первое время он живет у сотрудника дома. Нужно, чтобы он привык к хозяину, к своей кличке,научился подчиняться элементарным командам, приобрел уверенность.

Бархан тоже сначала жил у Григория. Они вместе уже семь лет. Пес очень активный, игривый, добродушный. Команды хозяина выполняет четко и быстро.

Дрессируют собак кинологи сами, более опытные всегда помогают молодым.Фото: Генриетта Евдокимова

Если человек хочет посвятить свою жизнь работе с животными, то кинология - это один из подходящих вариантов. Помимо обучения собаки,нужно уметь правильно ухаживать за ней и воспитывать. К каждому животному необходимо найти индивидуальный подход, и это очень творческий процесс! У нас нет определенной последовательности действий в работе. Допустим, если у двух собак будут одинаковые сложности, то решаться они будут по-разному. Это все потому, что животное имеет индивидуальный характер и свои поведенческие особенности.

- В уголовно-исполнительной системе есть три специализации: караульные собаки, патрульно-розыскные и обученные для поиска взрывчатых и наркотических веществ, - поясняет кинолог. - Бархан - собака розыскная. Для такой работы нужны холерики или сангвиники. Бакс - сангвиник, со службой справляется прекрасно. Наша с ним совместная задача - во время караулов не допустить побег заключенных. Пока таких попыток не было, но если побег все же случится, собака сможет найти и задержать преступника.

Дрессируют собак кинологи сами, более опытные всегда помогают молодым. Начинают с общего курса: выполнение упражнений на послушание и ловкость. Затем проходят тренировки курса защитно-караульной службы: задержание, обыск местности и транспорта, выборка человека или вещи, поиск человека по запаху и следу, поиск взрывчатки и наркотиков. Для дрессировки есть специальные площадки - кинодромы. Собак обучают поэтапно - начинают с самых простых упражнений, затем задания усложняют. Например, следы «разыскиваемого» может пересечь другой человек, перебить запах.

Отрабатывая задержание убегающего, собак учат хватать убегающего за рукав. Если бегущий остановился, и собака должна встать или сесть рядом, продолжил движение - собака схватит. За каждое правильно выполненное упражнение пес получает лакомство.

Бархана за хорошую работу пооощряют сухим кормом.Фото: Генриетта Евдокимова

- Я поощряю Бархана за хорошую работу сухим кормом - даю по несколько штучек, - делится Григорий. - А вообще собаки, состоящие на службе, получают «паек». В их ежедневный рацион обязательно входят 600 г крупы, 400 г мяса, 300 г овощей, 15 г соли, 13 г масла или животных жиров.

Кормит собак дежурный, а вот вольеры чистят кинологи, каждый у своего пса. Сейчас в кинологической группе СИЗО-2 14 патрульно-розыскных собак. Служат они до 8-летнего возраста. Правда, если пес активен, его могут оставить еще на год. Затем проводят полное ветеринарное обследование и, если животное абсолютно здорово, то продлевают срок службы еще на год, но не более. Когда служебные собаки «выходят на пенсию», кинологи чаще всего забирают их домой. А если такой возможности нет, им всегда находят хороших хозяев.

Кировчане охотно берут таких собак - они отлично выдрессированы. В этом можно убедиться, побывав на тренировках или соревнованиях. Кстати, в случае необходимости они помогают в поисках потерявшихся людей.

В конце беседы мы спросили Григория, были ли какие-то курьезные случаи во время тренировок или соревнований. Он, улыбаясь, рассказал, что во время отработки команды «апорт» на одной из тренировок Бакс принес вместо брошенной кинологом палки лыжную.

- Профессия кинолога не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Найти хорошего специалиста стало сложнее. Поэтому те, кто хочет заниматься и развиваться в этой области, должны четко определить для себя, готовы ли они посвятить себя такой работе. Чтобы обучать собак, нужно обладать упорством, настойчивостью и железными нервами. Думаю, это работа для настоящих мужчин.

Сотрудники газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляют всех кинологов с профессиональным праздником. Желаем взаимопонимания со своими питомцами, успехов в работе, благополучия и здоровья и кинологам, и собакам!