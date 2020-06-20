2020-06-20T00:14:50+03:00
Общество

Как выбрать детское кресло в машину: кировские автоинспекторы рассказали, что нужно учесть при выборе устройства

«Комсомолка» узнала, как безопасно перевозить детей в автомобиле
Мария ПЕТРОВА
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До 12 лет детей в автомобиле можно перевозить только при использовании удерживающего устройства. Фото: предоставлено УГИБДД России по Кировской областиДо 12 лет детей в автомобиле можно перевозить только при использовании удерживающего устройства. Фото: предоставлено УГИБДД России по Кировской области
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В течение пяти месяцев 2020 года в Кировской области произошло 55 ДТП, в которых пострадали дети. В них 42 ребенка-пассажира получили травмы, один - погиб. Чтобы избежать роста числа таких ЧП, автоинспекторы рекомендуют жителям региона внимательно подходить к выбору детского кресла.

ИЗУЧИТЕ КАТЕГОРИИ

Как отметили в ГИБДД по Кировской области, одна из основных рекомендаций по выбору кресла - наличие сертификата. Такой документ выдается на основании лабораторных испытаний и означает, что изделие соответствует необходимому уровню защиты здоровья детей.

Также внимание родителей обращают на то, что все детские удерживающие устройства (ДДУ) разделены на несколько категорий: 0, 0+,1/2, 2/3, 3. Так, для грудных детей подойдут автолюлька либо модифицируемое автокресло категории 0 или 0+.

Для малышей чуть старше и дошкольников специалисты советуют выбрать автокресло. За счет конструкции такого устройства, боковых подушек и фиксации головы ребенок будет находиться в безопасности во время движения.

- Необходимо учесть, что малышу должно быть комфортно в устройстве, - пояснили кировские автоинспекторы. - Стоит выбирать качественное и сертифицированное ДДУ, которое по всем параметрам будет подходить вашему ребенку.

Кировчанам напоминают, что бустерные подушки не защищают голову и тело ребенка от ударов при аварии, как и стандартный ремень безопасности при боковом столкновении.

УЧИТЫВАЙТЕ ПАРАМЕТРЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Для каждого детского устройства обозначены рост, вес и возраст - от 0 до 12 лет. Так, автокресло максимально возможной группы «3» рассчитано на подростков, чей рост составляет не более 135 сантиметров, а вес - не более 36 килограмм. Однако у детей параметры могут быть разными. К примеру, возраст юного пассажира может быть еще небольшим, но рост или вес уже не позволяют ему разместиться в автокресле. Тогда на помощь родителям придет такое устройство как бустер.

- Хотим отметить, что бустер это ни в коем случае ни замена автокреслу, - уточнили автоинспекторы. - Но он является нормальным удерживающим устройством для детей так называемой «3 группы» с ростом от 125 см.

Бустер имеет полноценную жесткую спинку и защиту головы. Устройство необходимо для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и был правильно использован штатный ремень безопасности.

Так называемые «направляющие лямки», которые раньше производители активно рекламировали как детские удерживающие устройства таковыми теперь не являются.

ВАЖНО

В Госавтоинспекции кировчанам рекомендуют не покупать дешевые аналоги автокресел. Прежде всего нужно ориентироваться на комфорт и безопасность своих детей. Стоит быть особенно внимательными также и водителям автомобилей, в салоне которых находятся дети. Во время движения нужно учитывать погодные изменения, состояние дороги, скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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