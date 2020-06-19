Астрономические события лета 2020 в Кировской области: противостояние Юпитера, солнечное затмение и звездопады
«Комсомолка» узнала, какими астрономическими событиями смогут полюбоваться жители региона в течение лета 2020. По информации паблика «Любительская астрономия», на территории области будут видны семь явлений.
1. Покрытие Венеры Луной.
Уже в пятницу, 19 июня, все желающие смогут стать свидетелями редкого небесного явления. На дневном небе произойдет покрытие Венеры Луной.
Покрытие - это астрономическое явление, во время которого одно небесное тело проходит перед другим, закрывая его полностью или частично от наблюдателя, - пояснили создатели сообщества.
Наблюдатели смогут увидеть «тонкий серп» Венеры, который как будто повторит видимый контур Луны. Выглядеть событие будет как встреча двух месяцев. Важно, что увидеть покрытие можно будет только с помощью телескопа или бинокля.
Основные моменты покрытия для Кирова:
11:53 - первое касание. Спутник Земли начнет закрывать Венеру.
11:56 - второе касание. Луна полностью закроет Венеру.
12:40 - третье касание. Спутник начнет открывать Венеру.
12:43 - четвертое касание. Луна полностью откроет Венеру.
Жителей предупреждают, что телескоп либо бинокль нельзя направлять на солнце. Иначе это может привести к потере зрения.
2. Летнее солнцестояние.
21 июня в 00.44 ожидается летнее солнцестояние или, иными словами, начало астрономического лета. Именно в этот момент наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь в году.
3. Солнечное затмение.
В тот же день кировчанам предлагают понаблюдать за солнечным затмением. Уточняется, что в регионе будут видны его частные фазы. В Кирове продолжительность явления составит 45 минут.
4. Противостояние Юпитера.
Следующее событие предстоит жителям 14 июля. В этот день произойдет так называемое противостояние Юпитера. Ожидается, что планета максимально близко подойдёт к Земле. Так, Юпитер станет третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Увидеть планету можно будет низко над южной частью небосвода в виде яркой желтоватой звезды.
5. Противостояние Сатурна.
На 20 июля выпадает противостояние Сатурна. Как сообщают в «Любительской астрономии», планета будет расположена на наименьшей дистанции от Земли. Блеск Сатурна все желающие смогут увидеть низко над южной частью горизонта.
6. Пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды.
Порадует июль и звездопадом. Так, 28 июля жителям предлагают посмотреть на пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Ожидается до 20 метеоров в час.
7. Пик метеорного потока Персеиды.
Завершатся астрономические события 12 августа. Тогда ожидается самый яркий и известный звездопад последнего летнего месяца. Ожидается не менее 100 метеоров в час!
ИСТОЧНИК KP.RU