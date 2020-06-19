Астрономические события лета 2020 в Кировской области: противостояние Юпитера, солнечное затмение и звездопады

«Комсомолка» узнала, какими астрономическими событиями смогут полюбоваться жители региона в течение лета 2020. По информации паблика «Любительская астрономия», на территории области будут видны семь явлений.

1. Покрытие Венеры Луной.

Уже в пятницу, 19 июня, все желающие смогут стать свидетелями редкого небесного явления. На дневном небе произойдет покрытие Венеры Луной.

Покрытие - это астрономическое явление, во время которого одно небесное тело проходит перед другим, закрывая его полностью или частично от наблюдателя, - пояснили создатели сообщества.

Наблюдатели смогут увидеть «тонкий серп» Венеры, который как будто повторит видимый контур Луны. Выглядеть событие будет как встреча двух месяцев. Важно, что увидеть покрытие можно будет только с помощью телескопа или бинокля.

Основные моменты покрытия для Кирова:

11:53 - первое касание. Спутник Земли начнет закрывать Венеру.

11:56 - второе касание. Луна полностью закроет Венеру.

12:40 - третье касание. Спутник начнет открывать Венеру.

12:43 - четвертое касание. Луна полностью откроет Венеру.

Жителей предупреждают, что телескоп либо бинокль нельзя направлять на солнце. Иначе это может привести к потере зрения.

2. Летнее солнцестояние.

21 июня в 00.44 ожидается летнее солнцестояние или, иными словами, начало астрономического лета. Именно в этот момент наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь в году.

3. Солнечное затмение.

В тот же день кировчанам предлагают понаблюдать за солнечным затмением. Уточняется, что в регионе будут видны его частные фазы. В Кирове продолжительность явления составит 45 минут.

4. Противостояние Юпитера.

Следующее событие предстоит жителям 14 июля. В этот день произойдет так называемое противостояние Юпитера. Ожидается, что планета максимально близко подойдёт к Земле. Так, Юпитер станет третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Увидеть планету можно будет низко над южной частью небосвода в виде яркой желтоватой звезды.

5. Противостояние Сатурна.

На 20 июля выпадает противостояние Сатурна. Как сообщают в «Любительской астрономии», планета будет расположена на наименьшей дистанции от Земли. Блеск Сатурна все желающие смогут увидеть низко над южной частью горизонта.

6. Пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды.

Порадует июль и звездопадом. Так, 28 июля жителям предлагают посмотреть на пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Ожидается до 20 метеоров в час.

7. Пик метеорного потока Персеиды.

Завершатся астрономические события 12 августа. Тогда ожидается самый яркий и известный звездопад последнего летнего месяца. Ожидается не менее 100 метеоров в час!