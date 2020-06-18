Коронавирус в Кирове, последние новости на 18 июня 2020 года: в стационарах лечатся 625 пациентов

В Кировской области еще 43 человека заболели коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших пациентов намного больше: за минувшие сутки из инфекционных госпиталей выписали 98 жителей региона.

Количество летальных исходов продолжает увеличиваться. В инфекционных больницах накануне скончались два пациента с диагнозом «коронавирус». Это 51-летний житель Нагорского района и 86-летняя кировчанка.

Таким образом, на 18 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 3318 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2084 заболевших выздоровели;

- 32 пациента умерли;

- 7718 человек находятся на домашнем карантине, из них 1695 - дети;

- свыше 165000 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 2988 - за минувшие сутки;

- более 118200 кировчан обследовались на новую болезнь за весь период, в том числе 1748 человек - за последние 24 часа.

В инфекционных больницах на лечении сейчас находятся 625 пациентов с симптомами болезни. Бессимптомных, наблюдаемых амбулаторно, меньше почти вдвое - 419 человек. Тяжелое состояние у 25 пациентов, 19 из них лежат в палате реанимации. К аппарату ИВЛ подключены семеро кировчан.

Постановление об открытии летних кафе в Кировской области вызвало шквал негодования. В частности, критике подверглось требование использовать одноразовую посуду и каждую неделю проверять персонал на коронавирус. Последний пункт вызвал больше всего непонимания - мол, дешевле не работать, чем работать вот так! Властям пришлось пойти навстречу разгневанной общественности. Так, теперь использовать одноразовую посуду необязательно, если в заведении есть посудомоечная машина. Требование каждую неделю обследовать сотрудников на COVID-19 ныне стало рекомендацией.

А пикеты у здания правительства продолжаются, и настал черед бастовать сотрудникам фитнес-центров. Руководитель кировской сети оздоровительных учреждений вышла на одиночный протест, заявив, что правительство забыло об этой отрасли. По ее словам, власти разрешили одиночные тренировки, но «тренер групповых программ и тренер индивидуальной подготовки - это абсолютно разные профессии». Представители фитнес-индустрии готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора, подчеркивает девушка.

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