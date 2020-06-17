2020-06-17T08:30:03+03:00
Общество

Пьяный, бесправный, проехал на красный: за что кировчане дают взятки сотрудникам ГИБДД

В региональном управлении ведомства рассказали «Комсомолке» о таких примерах
Алена Михайлова
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Сотрудники ДПС проверки на дорогах проводят регулярно, поэтому выпившим, и тем более без прав за руль лучше не садиться. Фото: предоставлено УГИБДД России по Кировской областиСотрудники ДПС проверки на дорогах проводят регулярно, поэтому выпившим, и тем более без прав за руль лучше не садиться. Фото: предоставлено УГИБДД России по Кировской области
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Люди любят деньги, и считают их самым легким способом откупиться от всех проблем. В том числе от тех сотрудников, которые носят погоны и полосатые жезлы. В УГИБДД по Кировской области рассказали «Комсомолке» о том, сколько жителей региона считают точно так же. А потом платят огромных размеров штраф или отправляются в места не столь отдаленные.

С начала 2020 года на предприимчивых любителей нарушать правила завели уже семь уголовных дел за попытку дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Пять из них уже направили на рассмотрение в суд. В минувшем году за такие взятки завели 17 уголовных дел, и в 13 случаях из них правосудие встало не на сторону взяткодателя.

Как правило, чаще всего предлагают именно сотрудникам ДПС и экзаменационных подразделений ГИБДД. В основном - за несоставление протокола о нетрезвом вождении автомобиля или за отсутствие прав. Экзаменаторов подкупают, понятное дело, ради положительной оценки при сдаче теории и практики начинающими водителями. Жаль только, что не с того они начинают.

К примеру, в апреле 2019 года водитель грузовика нарушил правила ПДД и пытался откупиться на посту ДПС тысячей рублей. Как итог - уголовное дело, суд, лишение свободы сроком на три месяца. Стоило ли оно того?

Нетрезвые тоже встречаются довольно часто. Так, в июне минувшего года еще один водитель грузовика предложил уже пять тысяч рублей - чтобы не выдали его, пьяного за рулем. В итоге заплатил куда больше, за все и сразу. По решению суда ему дали штраф в размере 100 тысяч рублей.

А вот случай уже не такой недавний. В феврале 2020 года бесправник, остановленный сотрудником ДПС, предложил ему аж десять тысяч за замалчивание этого факта. Теперь ждет суда - уголовное дело за дачу взятки уже передано этой инстанции.

На вопрос, что считать взяткой, ответили довольно однозначно. Так, ею считается дача денег, ценных бумаг или какого-то имущества. Суть в том, что госслужащий не имеет права принимать никаких подобных предметов от гражданских лиц, поэтому любой подобный факт считается попыткой подкупа. Действие считается завершенным с того срока, как взятку передали сотруднику.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает: такое преступление является тяжким. Согласно УК РФ, взяткодателю грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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