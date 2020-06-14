Коронавирус в Кирове, последние новости на 14 июня 2020 года: три тысячи случаев заражения

Среди кировчан выявили еще 39 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Выздоравливающие уверенно сравнивают счет - такое же количество вылечившихся пациентов выписали из инфекционных стационаров. И, таким образом, По информации на 14 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2887 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:

- 1617 заболевших выздоровели;

- 26 пациентов умерли;

- 8920 кировчан на домашнем карантине;

- 25482 жителя области сняты с наблюдения за весь период;

- 152407 тестов на коронавирус проведено в области за весь период, в том числе 3221 - за минувшие сутки;

- 110641 кировчанин обследовался на новую болезнь за весь период, среди них 2070 - за прошедшие 24 часа.

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 30 пациентов, чье состояние оценивают как тяжелое. Из них 16 человек переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 11 кировчан.

Накануне в инфекционной больнице от коронавируса умер еще один пациент, став 26 жертвой болезни. Региональный оперштаб не назвал его возраст, однако кировский Минздрав отметил, что это - мужчина 1969 года рождения.

К хорошим новостям: наш регион вошел в ТОП-15 субъектов страны по количеству сделанных тестов на коронавирус. В Кировской области ежедневно делают около трех тысяч исследований на новую болезнь. В среднем на сто тысяч кировчан сделано более 13 тысяч тестов.

Кировские предприниматели малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Среди них - представители сферы общепита и руководители торговых центров. Своей подписью дельцы заверяют: они добровольно готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора и сотрудничать с ним. Помимо того, они обязались соблюдать все санитарные меры, в числе которых контроль социальной дистанции между покупателями, бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и журнал уборки помещений. Предприниматели также отметили, что готовы доводить эту информацию до своих коллег, пренебрегающих пока что правилами.

Вятскополянские врачи остались без положенных «коронавирусных» выплат. Так, около 60 сотрудников ЦРБ райцентра не получили своих заслуженных денег. Общая сумма задолженности перед врачами перевалила за четыре миллиона рублей. Медики обратились в прокуратуру, и после ее вмешательства работникам больницы выдали все выплаты.

Соседняя Нижегородская область отменила двухнедельный карантин для приезжих. И оформлять цифровые пропуска им больше не требуется. Так что кировчане могут вновь спокойно ездить по делам к соседям. Главное - соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Кстати, теперь можно уехать к еще одним соседям: КПАТ возобновила междугородные автобусные рейсы до Казани.