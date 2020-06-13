Коронавирус в Кирове, последние новости на 13 июня 2020 года: еще два пациента скончались

В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 29 человек, зараженных новой инфекцией. Выздоравливающие опережают заболевших - из инфекционных стационаров выписали 100 человек, победивших болезнь.

Количество жертв болезни увеличилось до 25. В инфекционном стационаре скончались два жителя Кирова 66 и 70 лет.

Сейчас состояние 35 пациентов врачи оценивают как тяжелое. По данным регионального Минздрава, в отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализировано 19 человек. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации на 13 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2848 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:

- 1578 заболевших выздоровели;

- 25 пациентов умерли;

- более 9000 кировчан на домашнем карантине;

- 25031 жителей области сняты с наблюдения за весь период.

Тем не менее, наш регион стал одним из ведущих по стране, войдя в ТОП-15 субъектов РФ по количеству проведенных тестов на коронавирус. Так, ежедневно в Кировской области проводят более трех тысяч исследований на новую болезнь. В среднем на 100 тысяч населения в регионе проведено более 13 тысяч тестов.

А кировские представители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Этим жестом руководители торговых центров добровольно подтвердили готовность соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором. Владельцы сферы общепита, которым вот-вот вновь разрешат возобновить работу, также подписали документ. В числе необходимых санитарных мер - контроль соблюдения социальной дистанции между покупателями, бактерицидные лампы и журнал уборки помещений. Предприниматели отметили, что готовы сотрудничать с региональным управлением Роспотребнадзора и доводить эту информацию до своих коллег.

Но есть и ложка дегтя: в Вятских Полянах врачи остались без стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. 60 сотрудников местной ЦРБ остались без положенных им денег. Общая сумма долга составила более четырех миллионов рублей. После вмешательства областной прокуратуры медработники получили свои выплаты.

И все же о хорошем... В Кировскую область завезли лекарство для лечения коронавируса. Отмечается, что использоваться оно будет только в инфекционных стационарах, и получат его все пациенты по медицинским показаниям. Поступило оно 11 июня в количестве 600 упаковок. Препарат уже распространили по городским инфекционным стационарам.

А власти соседней Нижегородской области отменили двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Помимо этого, больше не требуется оформлять цифровой пропуск. Соответствующие изменения в Указ «О режиме повышенной готовности» внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте