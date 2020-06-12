Самое известное здание Вятки: Дом Витберга

В День города «Комсомолка» решила напомнить кировчанам об одном из самых знаменитых зданий города. В этом году знаменитому Дому Витберга исполняется 205 лет. Это строение - часть усадьбы надворной советницы Веры Жмакиной, которое построили в 1815 году для конторы ее мужа.

Архитектор Николай Андреевский использовал необычную для Вятки планировку. Строение на 15 саженей отодвинули вглубь от дороги. А флигели поместили на линии застройки улицы. Перед домом образовался двор, служебные строения «отошли» на заднюю границу участка. В северо-восточной части разместилась старая березовая роща, а перед главным строением - сквер.

ИЗВЕСТНЫЙ АРХИТЕКТОР СОЗДАЛ ЗДЕСЬ ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

Дом как образец архитектурного классицизма просуществовал до 1861 года. При этом усадьба довольно часто переходила из рук в руки. Супруги Жмакины покинули ее через два года после постройки здания. Чиновник Евсюков, купивший дом, тоже вскоре покинул Вятку.

В здании с 1869 года располагалась уездная земская управа. Фото: Антон КАСАНОВ

Усадьбу передали городской полиции. Здания отремонтировали и сдавали внаем. В разные годы в этом здании снимали квартиры довольно известные люди. В 1836-1837 годах здесь квартировал архитектор Александр Витберг. Пять лет - с 1835 по 1840 год - он прожил в ссылке в Вятке. Александр Лаврентьевич был осужден за, якобы, растраты и хищения при строительстве храма Христа Спасителя в Москве. Его современники говорили, что наказание несправедливо. Александр Герцен, например, считал, что Витберга подставили коррупционеры и нечистые на руку сановники. Казначей комиссии сооружения храма Христа Спасителя Николай Берг писал, что Витберг «оказался виноватым, будучи человеком редкой, высокой честности, который, конечно, не посягнул бы ни на одну казенную (да и никакую) копейку».

В вятской ссылке Александр Лаврентьевич в доме на Спасской разработал проекты Александро-Невского собора в Вятке, а также ограды и входного портала Александровского сада. Кроме того, он создал проекты музея и публичной библиотеки, которые, к сожалению, так и не воплотили.

В доме на Спасской Витберг квартировал вместе с молодым Александром Герценом, тоже отбывавшим здесь ссылку. Герцен стал для Витберга близким другом. «Приезд сюда Витберга есть вещь для меня важная: он понимает всякий восторг, ценит всякое чувство, он артист в душе... Два года с половиной я провел с великим художником... близость Витберга была мне большим облегчением в Вятке... Он был чистых нравов, скорее склонялся к аскетизму, чем к наслаждениям, но его строгость ничего не отнимала от его аристократической натуры», - писал Александр Иванович. Герцен постоянно поддерживал живущее в бедности большое семейство Витбергов. Сам Александр Иванович в вятской ссылке жил три года – с 1835 по 1837 год. И большую часть этого срока - в усадьбе Веры Жмакиной.

В ЗДАНИИ НАХОДИЛСЯ ДОМ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ

После Октябрьской революции в доме Витберга находились разные организации: детский сад горсовета, затем организация «Горсвет», УКП Ленинградского института культуры, филиал финансово-юридической академии. Во флигелях сдавали комнаты под жилье.

В 1980-е годы подняли вопрос о реконструкции здания. Большую роль в этом сыграл председатель кировской организации союза писателей России Овидий Любовиков. Важное значение в реставрации строения сыграли также кировские архитекторы и строители Геннадий Безверхов, Александр Фокин, Евгений Скопин.

13 января 1989 года в доме Витберга разместили Дом творческих союзов: организации архитекторов, писателей, филиал Фонда культуры. В доме проходили литературные вечера, концерты, выставки, юбилеи, дебюты и другие культурные мероприятия.

Дом Витберга в начале 2000-х находился в аварийном состоянии. Фото: Антон КАСАНОВ

В начале 2000-х дом находился в аварийном состоянии, много раз горел. Затем Дому Витберга вернули дореволюционный облик. В 2014 году здание восстановили. Сейчас здесь находится Центр развития туризма Кировской области.

Сейчас здесь располагается Центр развития туризма Кировской области. Фото: Антон КАСАНОВ

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