2020-06-11T23:20:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 12 июня 2020 года: 34 тяжелых пациента

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 12 июня
Анастасия РОМАНОВА
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Руководители торговых центров добровольно подтвердили готовность соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором.Руководители торговых центров добровольно подтвердили готовность соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 90 человек, заболевших коронавирусом. Выздоравливающие, к сожалению, отстают: их почти наполовину меньше. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали 54 пациентов.

По информации на 11 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2819 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:

- 1478 заболевших выздоровели;

- 23 пациента умерли;

- более 8700 человек на домашнем карантине;

- 24628 кировчан сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 106879 жителей региона, в том числе за последние сутки 1889 человек;

- всего сделано 146370 тестов, за последние сутки - 3039.

Количество жертв болезни увеличилось до 23. 10 июня в инфекционном госпитале скончалась 93-летняя кировчанка с диагнозом «коронавирус».

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 912 заболевших. Состояние 34 пациентов врачи оценивают как тяжелое. По данным регионального Минздрава, в отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализирован 21 человек. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Тем не менее, наш регион стал одним из ведущих по стране, войдя в ТОП-15 субъектов РФ по количеству проведенных тестов на коронавирус. Так, ежедневно в Кировской области проводят более трех тысяч исследований на новую болезнь. В среднем на 100 тысяч населения в регионе проведено более 13 тысяч тестов. Общее количество за весь период - 146370. Обследовано в регионе за все время наблюдения болезни 106879 человек. В запасе у области есть более 28 тысяч тест-систем, и это число постоянно пополняется.

А кировские представители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Этим жестом руководители торговых центров добровольно подтвердили готовность соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором. Владельцы сферы общепита, которым вот-вот вновь разрешат возобновить работу, также подписали документ. В числе необходимых санитарных мер - контроль соблюдения социальной дистанции между покупателями, бактерицидные лампы и журнал уборки помещений. Предприниматели отметили, что готовы сотрудничать с региональным управлением Роспотребнадзора и доводить эту информацию до своих коллег.

Напомним, что со следующей недели в Кирове могут открыть летние кафе. Вопрос поднимут, если до того времени эпидемиологическая обстановка в регионе не ухудшится. Разумеется, заведения откроются с условием строжайшего соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Если же опыт окажется удачным, то будет рассматриваться возможность возобновления работы всей отрасли общепита в области.

Но есть и ложка дегтя: в Вятских Полянах врачи остались без стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. 60 сотрудников местной ЦРБ остались без положенных им денег. Общая сумма долга составила более четырех миллионов рублей. После вмешательства областной прокуратуры медработники получили свои выплаты.

И все же о хорошем... В Кировскую область завезли лекарство для лечения коронавируса. Отмечается, что использоваться оно будет только в инфекционных стационарах, и получат его все пациенты по медицинским показаниям. Поступило оно 11 июня в количестве 600 упаковок. Препарат уже распространили по городским инфекционным стационарам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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