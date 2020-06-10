Коронавирус в Кирове, последние новости на 10 июня 2020 года: более ста пациентов выписали за минувшие сутки

В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 60 человек, заболевших коронавирусом. Количество выздоровевших кировчан резко пошло на прирост. За минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали 109 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

По информации на 10 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2664 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1327 человек выздоровели;

- 22 человека умерли;

- 8313 человек на домашнем карантине, в том числе 1681 ребенок;

- 23044 кировчанина, среди них 3282 ребенка, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 102833 человека, в том числе за последние сутки 1329 человек;

- всего сделано 139921 тест, за последние сутки - 2054.

Состояние 35 пациентов врачи оценивают как тяжелое. По данным регионального Минздрава, в отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 19 человек. Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Количество жертв болезни увеличилось до 22. Позавчера в инфекционных стационарах скончались двое мужчин, госпитализированных с диагнозом «коронавирус» - двое жителей Малмыжского района 50 и 53 лет. Оба имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирус продолжает распространяться по районам области. Случаи заражения за минувшие сутки выявили в Малмыжском, Вятскополянском, Лебяжском, Кирово-Чепецком, Уржумском, Орловском, Тужинском, Санчурском, Слободском, Пижанском и Зуевском районах, а также в самом Кирове. Осталось всего две территории региона, куда болезнь еще не проникла: Опаринский и Богородский район. 7 июня региональный Минздрав сообщал, что в последнем все же впервые зафиксировали случай болезни, однако вскоре опровергли информацию. Выяснилось, что ведомство включило в статистику жителя одноименного района Нижегородской области. Таким образом, Богородский, как и Опаринский, район остается чистым на карте распространения болезни.

Из-за пандемии коронавируса в Кирове все еще не открывают кафе, бары и рестораны. Для работников бьюти-сферы время пикетов у здания областного правительства закончилось, и теперь эстафету переняли работники общепита. Вчера утром на пикет вышел бармен, работавший до пандемии в одном из городских заведений. На его счастье, молодого человека увидел губернатор региона. Он пояснил кировчанину, что в общепите отследить цепочки заражения невозможно, и посоветовал идти на пикет к зданию областного Роспотребнадзора.

Тем временем вышеупомянутое ведомство совместно с региональной прокуратурой на прошлой неделе провело рейд по 181 объекту на предмет соблюдения всех норм и требований. В результате нашлись как минимум 33 предприятия, где правила профилактики коронавируса игнорировались владельцами. В некоторых торговых точках ни у покупателей, ни у даже продавцов не было масок и перчаток. Пара торговых центров работала в полном формате, несмотря на то, что еще не имели права этого делать. Материалы мониторинга передали прокуратуре Кировской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте