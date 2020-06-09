«Ну как в такого было не влюбиться?!»: супруги с 50-летним стажем поделились своим секретом счастья

В номинации «Золотая семья» первыми стали Анатолий и Екатерина Вдовкины, отметившие в прошлом году 50 лет совместной жизни.

НА ФОТОГРАФИЯХ - ВСЯ РОДОСЛОВНАЯ

В доме «золотой пары» уютно, на стенах висят фотографии и портреты в рамках: вся родословная, начиная от родителей обоих супругов, братьев, сестер и заканчивая самым младшим 3-летним внуком. В центре располагается черно-белая фотография супругов. Анатолий Васильевич, взглянув на свой портрет, хитро улыбается и шутит:

- Ну как в такого было не влюбиться?!

Анатолий Вдовкин родился в Белохолуницком районе. Но вернувшись из армии, по настоянию своего отца переехал к родственникам в Кирс. Тем более, что там на Кирсинский кабельный завод нужны были рабочие. И зарплаты на заводе в то время были достаточно высокими. Парень стал работать завальцовщиком в цехе № 5.

Этот цех был новым, и там еще продолжались строительные работы и наладка оборудования. Для этого требовались дополнительные силы, и н6а помощь приходили рабочие из других цехов. Среди них Анатолий увидел девушку Катю, которая работала в одиннадцатом цехе скрутчицей. Он за ней начал ухаживать и даже предложение сделал. Но Екатерина отказала, другого из армии ждала. Анатолий упрямым оказался: каждое утро девушку до проходной завода провожал.

И РУГАТЬСЯ, И МИРИТЬСЯ НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ

А еще Анатолий оказался умным и веселым парнем. И что девушке особенно понравилось, успевал работать и учиться. И Катя парню под стать была – веселая и творческая, выступала на всех заводских праздниках. Когда Анатолий понял, что девушка все же обратила на него внимание, выпросил у ее матери паспорт Екатерины и за двоих подал заявление в ЗАГС. Свадьбу играли в день рождения жениха - 8 августа. И вот уже 50 лет отмечают в этот день сразу два замечательных события.

В молодости супруги были друг другу под стать - красивые и задорные. Фото: предоставлено героями публикации

На праздники к Вдовкиным собираются не только родственники, но и заводские друзья, которых у супругов очень много. Ведь вся трудовая биография Анатолия Васильевича и Екатерины Геннадьевны связана с одним предприятием.

Сейчас Вдовкины живут в своем доме недалеко от дочери Елены. Очень удобно: внуки рядом. Правда, старший уже студент, учится на переводчика и поэтому редко бывает в Кирсе.

Супруги говорят: за долгую жизнь и ругаться, и мириться не раз приходилось. Но дети и внуки их всегда связывали. Родители радуются за достижения своих детей, гордятся ими. Их сына Алексея до сих пор в Кирсе помнят, как заядлого КВНщика, немало сделавшего для развития молодежной политики района. Сейчас он занимает должность начальника Управления культуры Омутнинского района. Родителей огорчает только то, что редко приходится видеться. Дочь Елена тоже многого в жизни достигла, стала предпринимателем. Одним словом, в детей золотые юбиляры вложили все, что есть в них самих: целеустремлённость, оптимизм, творческую жилку, превосходное чувство юмора.

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ, ТОГО И ТАПКИ

Несмотря на то, что со дня свадьбы минуло 50 лет, в семье по-прежнему живет любовь.

- Толя у меня хозяйственный - никакой работы не боится, - говорит Екатерина Васильевна. - Он взрывной по характеру, эмоциональный, а я хоть и такая же, но как женщина уступаю чаще. И без доверия в семье - никуда. Мы даже не ревнуем друг друга. Ревность разрушает семьи.

Муж с женой соглашается и добавляет, что он однолюб. И с восхищением рассказывает, как вкусно Екатерина Васильевна готовит. Кстати, страсть к кулинарии передалась и их дочери.

А на вопрос: кто же в семье главный? Анатолий Васильевич, шутя, ответил:

- Кто первый встал, того и тапки!

А Екатерина Геннадьевна заразительно рассмеялась.

«КП» - Киров» поздравляет Анатолия Васильевича и Екатерину Геннадьевну Вдовкиных, ставших первыми в региональном этапе и желает стать победителями всероссийского конкурса «Семья года». А главное, счастья, оптимизма и любви еще как минимум на 50 лет!

P.S. Благодарим сотрудников газеты «Прикамская новь» за помощь в подготовке материала.

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