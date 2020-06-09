Коронавирус в Кирове, последние новости на 9 июня 2020 года: 40 новых зараженных пациентов

В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 40 человек, заболевших коронавирусом. Из инфекционных стационаров выписали 12 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

По информации на 9 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2524 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1218 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- 8220 человек на домашнем карантине, в том числе 1660 детей;

- 22547 кировчан, среди них 3134 ребенка, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 101504 человека, в том числе за последние сутки 1857 человек;

- всего сделано 137867 тестов, за последние сутки - 2667.

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 38 пациентов, чье состояние оценивается как тяжелое. В отделения реанимации и интенсивной терапии госпитализировано 15 заболевших. Семеро человек подключены к аппарату ИВЛ.

Коронавирус продолжает распространяться по районам области. Осталось всего две территории региона, куда болезнь еще не проникла. Правда, на этот счет идут прения. 7 июня в паблике Минздрава Кировской области появилась информация: в Богородском районе зафиксировали первый случай заражения новой инфекцией. Наши коллеги, жители этого муниципалитета, очень удивились тому, что их причислили к «коронавирусным». Они уверены: это ошибка. И даже предоставили развернутое объяснение, почему это так. Опровержения от регионального Минздрава по этому поводу пока не поступало.

Из-за коронавируса закрыли дежурные группы в двух детсадах Кирово-Чепецка. Дело в том, что сотрудники учреждений №5 и №19 контактировали с зараженными новой инфекцией. Помещения детсадов полностью дезинфицировали. Работу дежурных групп приостановили с 8 июня и до выяснения ситуации.

В Кировской области, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проверили за прошедшую неделю 181 объект. Они нашли как минимум 33 предприятия, чьи руководители пренебрегли правилами санэпидбезопасности. В первую очередь, средствами индивидуальной защиты. Так в нескольких торговых точках масок и перчаток не было ни на покупателях, ни на продавцах. В этих магазинах также не было возможности обработать руки антисептиком. Кроме того, там работали парикмахерские и отделы одежды, обуви и цветов, деятельность которых еще под запретом. Материалы мониторинга передали областной прокуратуре с требованием провести проверку.

В апреле-мае из-за пандемии коронавируса значительно снизилось количество перелетов, что привело к простою и снижению выручки аэропорта «Победилово». В связи с этим компании предоставят субсидию в качестве компенсации. Проект постановления об этом сейчас согласовывают, и в ближайшее время предприятие получит свои средства. Конкретная сумма пока не сообщается.

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