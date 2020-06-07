Коронавирус в Кирове, последние новости на 7 июня 2020 года: число зараженных достигло почти 2000

В Кировской области за минувшие сутки выявлен еще 61 человек, заболевший коронавирусом. Случаи заражения зарегистрированы не только в областном центе, но и в Малмыжском, Вятскополянском, Уржумском, Яранском, Котельничском, Подосиновском, Зуевском, Кирово-Чепецком районах.

В настоящее время 33 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 19 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 12 человек – на ИВЛ. Число летальных случаев увеличилось до 20. В инфекционных госпиталях скончались два пациента: 68-летняя жительница Вятскополянского района и 74-летний житель г. Кирова.

Из инфекционных стационаров выписали 29 пациентов, выздоровевших от COVID-19.

По информации на 7 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2198 случаев заражения коронавирусом;

- 1186 человек выздоровели;

- 20 человек умерли;

- более 8500 человек на домашнем карантине, в том числе 1802 ребенка;

- прошли обследование на новую инфекцию 97906 человек, в том числе за последние сутки 2046 человек;

- всего сделано 132296 тестов, за последние сутки – 3172;

- снято с карантина 21610 человек.

Из-за коронавируса сдвинули сроки проведения ЕГЭ. Так, кировские школьники будут сдавать экзамены с 3 по 25 июля. Первыми пройдут аттестации по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 запланирован экзамен по русскому языку, на 10 - по профильной математике. Сейчас в Кировской области зарегистрировали 6440 человек, желающих сдавать ЕГЭ, чтобы поступить впоследствии в вузы.

Великорецкий крестный ход, несмотря на все ограничения, продолжается. В населенных пунктах, где в прежние годы были организованы привалы или ночевки, встречали верующих весьма холодно. Местным жителям запретили впускать пришедших в свои дома, кормить и даже выносить воду. Скорее всего, в других селах картина меняться не будет - многие местные даже подписали петицию об отмене крестного хода, не без оснований волнуясь за свои здоровье и жизнь.

В Кирове прошел конкурс на лучшего врача-инфекциониста, работавшего с коронавирусными пациентами. Призом для победителя стала новенькая «Шкода Рапид». Главным критерием оценки стали отработанные с ковидными пациентами часы. И лучшим по этому показателю стал врач кировской инфекционной клинической больницы Алексей Протасов. Его результат - 999 часов - стал абсолютным рекордом среди медперсонала всех стационаров для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, так совпало, что именно он принимал «нулевую пациентку», ставшую первой зараженной в Кировской области. Алексей сообщил, что судьбу подарка - автомобиля - решать он будет вместе с коллегами, которые также стали одними из первых на передовой борьбы с инфекцией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте