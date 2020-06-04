Жертвы собственных родителей: как маленькие кировчане страдают от насилия в семье

4 июня во всем мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии. Традиционно в этот день вспоминают малышей, погибших во время войн и терактов. Мирная жизнь также несет в себе много опасностей - детей могут подстерегать маньяки и убийцы. Однако иногда все бывает гораздо страшнее, и угроза для маленького ребенка, неспособного защититься, исходит из собственной семьи. Дети становятся жертвами агрессии от своих самых близких людей, выплескивающейся через прямые действия или же абсолютное безразличие.

«Комсомолка» собрала к этому печальному дню наиболее жуткие случаи гибели и страданий детей от рук собственных родителей.

ЗАПЕРЛА ДОЧЬ НА НЕДЕЛЮ

Всю страну потряс случай, произошедший в Кирове в феврале 2019 года. В одной из городских квартир нашли мертвой трехлетнюю девочку. Причем обнаружила ее родная бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения. Если быть точным, до своего трехлетия малышка не дожила всего пару дней. По оценке судмедэкспертов, малышка скончалась от обезвоживания и переохлаждения.

Мать девочки, 21-летняя Мария Пленкина, в это время находилась в квартире своей подруги. В родном доме она не появлялась целую неделю. После следствие установило: девушка намеренно бросила ребенка одного в пустой и холодной квартире. Оставила для нее пачку сарделек, полуобглоданную курицу, перекрыла вентили, чтобы девочка не смогла открыть краны, и ушла. Сознательно оставила свою дочь одну умирать в пустой квартире.

Девушке дали 13 лет тюрьмы. Фото: Антон МАМАЕВ

Суд над кировчанкой состоялся 17 января 2020 года. Девушке дали 13 лет тюрьмы.

ЕЩЕ ОДНА ПЛЕНКИНА?

Не успел завершиться суд над Пленкиной, как у нее уже появились, как ни прискорбно, свои последователи. В феврале 2020 года жительница села Быково Куменского района оставила своих детей одних в пустом и холодном доме. Обнаружила их инспекция, проверявшая неблагополучные семьи. Услышав звук, исходивший изнутри одного из домов, сотрудники проникли внутрь и наткнулись на двоих малышей - двухлетнего мальчика и восьмимесячную девочку. В непротопленном доме, без крошки еды, посреди ужасного бардака. Совсем одних. Как выяснилось позже, в таких условиях они провели два дня.

Нерадивую мамашу нашли на следующий вечер, когда дама направлялась в магазин за дозой горячительного. Следствию женщина подтвердила: прекрасно понимала, что она делает. Так же, как и Пленкина, она сознательно оставила малышей одних.

В доме царили холод и антисанитария. Фото: СУ СКР по Кировской области

К счастью, детей удалось спасти. Сотрудники инспекции вовремя передали малышей врачам. Теперь их жизни ничего не угрожает. На женщину же завели уголовное дело.

Следствие установило: матери не было дома несколько дней. О своих детях она не заботилась и ранее - не обеспечивала едой и нормальной одеждой, не беспокоилась об их здоровье. В итоге 34-летней женщине вменили статьи «оставление в опасности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Суд вынес приговор: полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка.

НЕСКОЛЬКО НОЖЕВЫХ ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ

Еще один жуткий случай произошел в августе 2019 года в областном центре. Двухлетний ребенок, убит ножом. Несколько ранений, сухо сообщал региональный Следком. Тело обнаружили в квартире дома по улице Дружбы. В тот вечер там шла пьянка-гулянка, и первым подозреваемым по делу стал один из отдыхавших в компании мужчин. Но спустя день мама погибшего ребенка, 29-летняя кировчанка, сама призналась, что убила своего сына. Причина и вовсе ужаснула: он просто не послушался ее.

29-летняя кировчанка, сама призналась, что убила своего сына. Фото: СУ СКР по Кировской области

Как выяснилось после, мамаша пришла в компанию выпить и расслабиться вместе со своим двухлетним сыном. В какой-то момент ребенку разонравилась обстановка, и он начал уговаривать маму пойти домой, пытался открыть дверь и выскочить из квартиры. Разозленная непослушанием мальчика, мать схватила со стола нож. Что было дальше - можно догадаться самим.

На женщину завели уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Сейчас расследование завершилось, и кировчанка вскоре предстанет перед судом.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» пообщалась с кировским УМВД по некоторым вопросам, связанным с насилием в семье. На наши вопросы ответил инспектор по особым поручениям подразделения по делам несовершеннолетних Владимир Князев.

Официальная статистика считает не количество неблагополучных семей, а число родителей, поставленных на учет. Так, на данный момент, по словам Владимира Николаевича, в Кировской области почти три тысячи родителей, отрицательно влияющих на своих детей. Около четырех процентов из них имеют судимость за совершение преступлений в отношении собственных детей.

- Если вам известно, что в какой-либо семье над ребенком совершается насилие, вы можете обратиться в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - рассказывает инспектор по особым поручениям. - Заявления они принимают, в том числе, и от третьих лиц. Ну и, конечно, можно обратиться в полицию. Всю подобную информацию прежде всего направляют в органы внутренних дел.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

8-800-2000-122 - общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей

8 (8332) 589-777 - телефон доверия УМВД по Кировской области

8 (8332) 589-655 - отделение по делам несовершеннолетних УМВД по Кировской области

8-800-707-12-30 - горячая линия «Ребенок в опасности» УФСИН по Кировской области

8 (8332) 33-22-33 - Кировский центр социальной помощи семье и детям