Коронавирус в Кирове, последние новости на 4 июня 2020 года: в стационарах лечится тысяча человек

В Кировской области за минувшие сутки выявили еще 87 человек, заболевших коронавирусом. Кроме того, в регионе зафиксировали 12 человек, зараженных COVID-19, без симптомов инфекции. За минувшие 24 часа из инфекционных стационаров выписаны 63 выздоровевших от COVID-19

По информации на 4 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2078 случаев заражения коронавирусом;

- 1076 человек выздоровели;

- 17 человек умерли;

- 7558 человек на домашнем карантине, в том числе 1484 ребенка;

- 19864 человек, включая 2415 детей, сняли с наблюдения;

- 1840 кировчан обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся 27 госпитализированных с диагнозом «коронавирус». 15 человек госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Восемь пациентов подключены к аппарату ИВЛ, причем четверо из них - жители Вятских Полян. Всем заболевшим оказывают в полной мере необходимую помощь и лечение.

Кировская компания «Нанолек» начала производство препарата для лечения коронавируса - гидроксихлорохин. Первую партию уже отправили в лечебные учреждения Москвы и других регионов. Однако ВОЗ сомневается в эффективности лечения этим препаратом COVID-19. Кроме того, по утверждению западных медиков, он даже может вызвать аритмию и тахикардию, в особенности у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В связи с коронавирусом отменили Великорецкий крестный ход для пеших паломников. Верующих это огорчило, но не остановило. Так, 3 июня в городе засекли первых участников негласного шествия, с толстыми рюкзаками, туристическими ковриками, крестами и флагами. Пресс-служба правительства области в ответ на вопрос «а вы совсем ничего не сделаете?» пояснила, что насильно развернуть шествие назад в город местные власти не в силах - у них попросту нет таких полномочий. Горожане негодуют, священники не одобряют.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки кировчан попросили не ездить на кладбища в Троицкую субботу, 6 июня. Каждый день количество заразившихся увеличивается более чем на полсотни, да еще штук на двадцать «бессимптомных». В связи с этим горадминистрация порекомендовала не ездить на места захоронения. И добавила, что дополнительных автобусов к ним не будет.

Тем временем в связи с все тем же приростом заболевших оперштаб посовещался и решил ничего не открывать. Бани, сауны и общепит подождут до 16 июня, а масочный режим сохраняется до 22 июня. Все предприятия, работающие сейчас на условиях соблюдения требований Роспотребнадзора, продолжают это делать. Все, кто не работают - ждут своего часа. Полиция будет контролировать, насколько и кировчане, и предприятия соблюдают постановление правительства области и правила санэпидбезопасности.

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