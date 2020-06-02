Сезон дорожного ремонта-2020: миллиард на асфальт в Кирове, работы на Р-243 и трассе на Пасегово

Сегодня, 2 июня, в Общественной палате Кировской области впервые за долгое время собрались эксперты дорожной сферы. Из-за пандемии и карантина заседания переносились несколько раз. А ведь сейчас уже почти разгар сезона дорожных работ: ремонта улиц, нанесения разметки, заключения контрактов.

В списке проблем - гарантийный ремонт дорог в Кирове, просроченные проекты и упертые подрядчики. Об этом и говорили на заседании региональной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия и организацией дорожного движения.

ПОЛ-КИРОВА НА ГАРАНТИИ

На сегодня работы в Кирове чуть опережают график, но погода может внести свои коррективы. 13 объектов сданы, еще 26 остаются в работе. Ремонту подлежат 47,7 км дорог в Кирове, все в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До миллиарда рублей потратят на асфальтовые работы: контракты уже заключены.

- В мае проведены все гарантийные обследования, - рассказал и. о. директора «Управления дорожной и парковой инфтрастуктуры Кирова» Алексей Ишутинов. - Претензионные требования направлены в рамках гарантий за 2016-2019 годы. Ряд крупных подрядчиков уже начали работу, но другие пытаются уходить от обязательств. Одна из компаний до сих пор ссылается при этом на пандемию и карантин.

- Понятно, что у УДПИ руки отчасти скованы по юридическим вопросам, но по-человечески можно найти подход к любому подрядчику, - считает руководитель региональной группы Константин Ситчихин. - Мы не видим больших изменений по гарантийным обязательствам. На днях ехал по городу и видел новую разметку на ужасных по состоянию участках.

По словам Ишутинова, нанесением разметки сейчас занимается всего одна бригада. Вскоре обещают выделить еще две.

Дыры залатают, работы примут - лишь бы асфальт подольше продержался!Фото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА

Р-243 И ТРАССА НА СЫКТЫВКАР

Присутствовали на встрече и представители ФКУ Упрдор «Прикамье» в Кирове. По словам дорожников, на трассе Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» постоянно работает подрядчик. К 15 июня должны завершиться работы на участке длиной 7,4 км, еще на одном участке (5 км) начинается фрезеровка. По участку от Кирова до Перми заключено четыре госконтракта на ремонт дороги, один контракт - на капремонт.

Что касается трассы на Сыктывкар, то там нет гарантийных участков. Местами, правда, началось выщелачивание слоя покрытия. Дорожники понимают, что тут стоит вопрос об износе дороги, но пока смогли только отправить запрос в «Росавтодор» об увеличении объемов финансовой поддержки.

- Следующим вопросом должен стать весовой контроль, - подчеркнул Константин Ситчихин. - Одно дело - дороги делать, но фуры гробят наши дороги. Контроль нужен и на федеральных трассах, и на региональной сети дорог.

К РАДОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СТРИЖЕЙ

В конце прошлого года власти выделили свыше 180 млн рублей на дорогу «Киров - Советск - Пасегово - Стрижи». Это стало неожиданностью для местных чиновников: раньше-то поддержки было не допроситься. А дорога, меж тем, проблемная: ремонтируют одно - разрушается другое.

- Мы выделили еще 2 миллиона на создание проекта, - рассказал глава Кирово-Чепецкого района Сергей Елькин. - Увы, была задержка из-за эпидемии. Проект был сдан на экспертизу лишь к 21 мая.

Протяженность дороги - 19,6 км. Первый крупный участок (от Советского тракта) должны сделать в 2020 году, остальную часть работ - в следующем сезоне. В итоге речь идет о сумме в 404 млн рублей.

Опасение вызывает просроченная сдача проекта: если контракт с подрядчикам заключат к августу, то когда ремонтировать дорогу? Осенью, в сезон дождей?

- Подрядчику даже при хорошей погоде необходимо минимум три месяца на работы, - посетовал Ситчихин. - Либо туда надо кинуть силы всех дорожных строителей.

Чиновник с мнением эксперта не согласился: Елькин считает, что работы в любом случае оптимально проводить в 2020 году, не перенося ремонт первого участка на следующий сезон. Жираф большой, ему видней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте