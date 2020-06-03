Прогноз погоды на июнь 2020 в Кирове: ожидается потепление до +30 градусов

В паблике «Любительская метеорология в Кирове» сообщили, что первый летний месяц в регионе будет по-настоящему теплым. Так, средняя температура по югу области будет выше нормы на 1-1,5 градуса, по северо-западу - на 2.

Кроме того, в течение июня выпадет меньше, чем обычно, осадков, а именно 40-60%. Это будет связано с тем, что уже в первой пятидневке месяца в Европейской части России установится антициклональный характер погоды.

Если сравнивать с 2019 годом, нынешний июнь ожидается в Кирове теплее как минимум на 2 градуса, а также вероятно более сухим, - сообщили в паблике.

НАЧНЕМ С ПОХОЛОДАНИЯ

Первые дни июня будут достаточно прохладными из-за затока арктического воздуха. Из-за чего в среду, 3 июня, ночью местами ожидаются заморозки на почве до -1 градуса. Днем температура воздуха будет составлять +15…+17 градусов, преимущественно без осадков.

Однако уже в четверг, 4 июня, воздух начнет прогреваться. Так, ночами столбик термометра будет находиться на отметке +9…+12 градусов. Днем метеорологи-любители прогнозируют +20 градусов.

Антициклон над Уралом может стать долгоживущим и блокирующим, - поясняют в паблике. - Продолжительность его существования пока не определена. Но к выходным 6-7 июня можно ожидать повышение температуры до +9…+14 градусов в ночные часы и до +19…+23 градусов днем (при прояснениях - до +28 ) при сохранении малооблачной погоды.

ДОЛГОЖДАННЫЕ +30

По предварительным прогнозам, влияние антициклона сохранится как минимум на всю вторую неделю месяца. При этом осадков не ожидается, а температура воздуха в регионе продолжит расти, особенно на севере области, где будет на 5-6 градусов теплее нормы. В итоге, с 8 по 14 июня температура воздуха днем будет достигать +25…+30 градусов.

Во время второй половины месяца ожидается формирование и усиление Скандинавского антициклона. Из-за этого Кировская область окажется в зоне преобладания северных ветров. По прогнозам gismeteo.ru, с 15 июня и до конца месяца воздух будет прогреваться от 12 до 21 градуса.

Как уточняют метеорологи-любители, в среднем, температура воздуха будет близка к норме или на градус выше. Количество осадков по-прежнему ожидается меньше нормы.