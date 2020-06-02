Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится еще с недельку-две

Эпидемиологическая ситуация в Кировской области остается довольно неоднозначной - число заразившихся и, как ни жаль, умерших от коронавируса продолжает расти. Естественно, что о продолжении ослаблений ограничительных мер не может идти и речи. В новом постановлении правительства региона слегка отодвинули сроки открытия некоторых организаций.

НИ ПОЗАГОРАТЬ, НИ ПООБЕДАТЬ

С 03 по 16 июня 2020 года остаются закрытыми:

- солярии;

- бани;

- сауны;

- общепит;

- ТЦ, ТРЦ, комплексы и моллы - за исключением находящихся в них объектов, чью работу уже разрешили на определенных условиях.

Работа парикмахерских, косметических, спа-салонов, а также салонов красоты и парикмахерских разрешена на прежних условиях - социальная дистанция, масочный режим и предварительная запись. Деятельность фитнес-центров также остается регулируемой установленными ранее правилами: дистанция в пять метров, маски, индивидуальные тренировки.

В Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районе все остается по-прежнему - тотальный режим самоизоляции и запрет на работу большинства организаций. Срок запретов также продлен по 16 июня включительно.

А ЧТО С РЕБЕНКОМ ДЕЛАТЬ?

Что-что? Отправить его в лагерь, конечно же - и он порадуется, и родители. Так, с 16 июня 2020 года наконец разрешено бронирование мест в санаториях и круглогодичных детских санаторно-оздоровительных лагерях. Но все это при условии наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности и соблюдений всех требований по санитарно-эпидемиологической безопасности. Напомним, что сезон планируют открыть в июле, а детские лагеря сейчас готовятся к приему детей.

КСТАТИ, А ГДЕ ОН?

Обращаем внимание родителей на следующую вещь: сейчас вполне можно заработать штраф за вашего ребенка, гуляющего в общественном месте. Согласно новому постановлению правительства области, подросткам до 16 лет запрещено разгуливать по торговым и торгово-развлекательным центрам без сопровождения родителей или опекунов. В отличие от других ограничений, это установлено на неопределенный срок - «до отмены режима повышенной готовности».

Дети до 16 лет могут находиться в торговых центрах только с родителями или опекунами.Фото: Михаил ПАТЛИС

НОСИМ МАСКИ И ДЕРЖИМСЯ ПОДАЛЬШЕ

Что сохраняется в регионе с 03 по 22 июня 2020 года:

- обязательное соблюдение режима самоизоляции для кировчан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Напоминаем, что самоизолироваться можно и на любимой даче - главное, не собираться в одном доме всем населенным пунктом.

- обязательное соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Напомним, носить средства индивидуальной защиты обязали в общественных местах (транспорт, в том числе легковое такси, остановки, магазины, аптеки, больницы и так далее). Социальная дистанция - полтора метра.

- по-прежнему остановлена работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха на курортах федерального и регионального значения.

- задолженность по оплате жилья или коммунальных услуг не будет учитываться, если в отношении жильцов принято решение о предоставлении субсидии на нее.

НАПОСЛЕДОК

Полиция будет контролировать, насколько кировчане и организации соблюдают все вышеперечисленные требования. Напомним, в Кировской области сохраняется режим повышенной готовности, а пандемия коронавируса вмешалась во все сферы. Теперь полицейские вправе оштрафовать вас за отсутствие маски на лице, а продавцы - отказаться обслуживать. Если вас не заботит здоровье своих близких и свое собственное, то подумайте хотя бы о своем кошельке. Сумма штрафа за нарушение масочного режима может составлять до 30 тысяч рублей.