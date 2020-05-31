«Никогда не привыкнешь к слезам ребенка или к рассказам детей о жестком обращении»

31 мая исполняется 85 лет со дня основания подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) в системе органов внутренних дел. Сейчас подразделения ПДН созданы во всех отделах МВД. Они являются одним из главных звеньев системы профилактики преступности. Корреспондент «Комсомолки» встретился с начальником ОДН ОП №3 УМВД России по городу Кирову и узнал о службе инспектора по делам несовершеннолетних.

- Основная задача инспектора по делам несовершеннолетних - профилактика противоправных деяний, как самих ребят, так и в отношении них, - отмечает начальник ОДН ОП №3 УМВД России по г. Кирову Лариса Чайка. - В первую очередь, мы стремимся помочь ребятам, которые стоят на учете. Когда подростки совершают проступки, мы должны выяснить, в чем причина. Разобраться, что их побудило к противоправному деянию и протянуть им руку помощи.

Лариса Николаевна процитировала классика: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». И пояснила, что проблемы скрываются в самых разнообразных семьях, независимо от социального статуса. Ребенок из материально обеспеченной семьи тоже может совершить правонарушение.

- Начинаешь разбираться и оказывается, что ребенку просто не хватает внимания, - поясняет Лариса Чайка. - Он как бы заявляет своими действиями: «Я здесь, увидьте, услышьте меня!». Поэтому чтобы помочь семье в трудностях с воспитанием детей, необходимо разобраться в причинах и условиях возникшей проблемы. К примеру, если выясняется, что нарушены детско-родительские отношения, то семья направляется к психологу.

Перед инспектором стоят многоплановые задачи, и ему не обойтись без сотрудничества с различными организациями, чья деятельность так или иначе связана с семьей и детьми. В первую очередь, конечно, со школами. Ведь большую часть времени дети с 7 лет и до совершеннолетия проводят именно в учебном учреждении. В каждой образовательной организации есть закрепленный за ней инспектор ПДН, который проводит профилактическую работу. Инспектор проводит классные часы, участвует в круглых столах, диспутах, флешмобах, выступает на родительских собраниях. Совместно с педагогами он проводит рейды по местам, где любят собираться дети, по местам проживания несовершеннолетних. От того, насколько разнообразными и интересными будут проводимые совместные мероприятия, зависит результат работы. Ограничиваться только проведением индивидуальных бесед с родителями и их детьми нельзя, необходимо взаимодействие с семьей и активное участие в жизни ребят всех субъектов профилактики.

Инспектор ПДН, конечно, анализирует статистику правонарушений, совершенных как самими подростками, так и в отношении них. Но нельзя точно предположить, сколько будет совершено противоправных деяний в месяц или в неделю. На уровень преступности влияет множество факторов: экономическая ситуация, семейное неблагополучие, кроме того, есть несовершеннолетние, которые в силу ряда причин уходят из дома, совершают проступки в различных районах города и области.

Введенный в нашей области режим самоизоляции показал, что некоторые родители не в силах справиться с воспитанием собственных детей, они не могут, не умеют, либо просто не хотят организовать домашний досуг для них. Таким взрослым проще отправить своих детей гулять на улицу, подвергая их здоровье и жизнь опасности, чем провести с ними время дома.

- В семьях, где и до периода самоизоляции царили мир и взаимопонимание, смогли устроить быт и досуг в изменившейся обстановке, - говорит Лариса Чайка. - Отмечу, что всплеска правонарушений в связи с введенным режимом самоизоляции не наблюдается.

Мы не могли не спросить о том, какие случаи в работе запомнились Ларисе Чайке больше всего.

- В первые годы моей службы был случай: сотрудники полиции искали ушедшего из дома подростка, - рассказывает Чайка Л.Н. - Поступила информация, что несовершеннолетний скрывается в одной из квартир. Возле нее стояли два подростка. На мой вопрос, кто в квартире, они ответили, что там «Шкалик», но он очень злой и может вести себя неадекватно. Я решила, что «Шкалик» - это серьезный преступник, вызвала на помощь сотрудников ППС и нашла хозяйку квартиры. Но когда мы открыли дверь, к нам выбежал голодный котенок по кличке Шкалик.

Лариса Николаевна еще рассказала о стоявшем на профучете мальчике. Проблемы у него начались с шестого класса. Но выглядел он намного старше своих лет, родителей не слушал, хамил, в школу не ходил. На контакт не шел. Совершал правонарушения, общественно-опасные деяния. Казалось, что все меры профилактики были исчерпаны: мальчик был озлоблен, агрессивен, хотел жить по своим законам, в своем мире.

- Каждый раз, когда поступало сообщение о том, что он совершил противоправное деяние, у меня захватывало дыхания от волнения и страха за него, - делится она. - Казалось бы, ты знаешь возрастные особенности , сама педагог по образованию, но подросток не идет на контакт. Постоянно были мысли о том, как же мне разбудить его душу? И в один из таких моментов мне вспомнились строки: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Я попыталась представить, если бы я была на его месте, какие слова могли меня "разбудить"? В последующем мне представился случай для разговора по душам. Слово за слово, и он стал плакать. Оказалось, что подросток был не понят и одинок. Но мне он сумел довериться, и я понимала, что не должна подвести его. В последующем он мне помогал: искал «потеряшек», сопровождал по обслуживаемому мной участке, при этом мы всегда с ним общались, беседовали на различные темы. Сейчас он строитель, у него счастливая семья и двое детей.

У инспектора ПДН Ларисы Чайки много таких позитивных историй. Она достигает таких результатов благодаря ее кредо: надо только желать действовать, не знаешь как, учиться, и не пасовать перед трудностями. Ведь отрицательный результат, тоже результат, толчок к действиям, развитию.

Работая с детьми, для каждого ребенка надо подобрать нужные слова. А значит, каждый инспектор должен иметь психолого-педагогическую подготовку.

- Для того, чтобы принять правильное решение в сложной ситуации, необходимо постоянно повышать уровень знаний в различных областях, - утверждает Лариса Николаевна. - Необходимо изучать психологию, педагогику, философию и даже религиоведение. Бывает, что сталкиваемся со сложными ситуациями. Всегда пытаемся решить их вместе: проанализировать и понять, как помочь ребенку, протянуть ему руку помощи.

Лариса Чайка рассказала и о том, за что любит свою профессию.

- Литературный критик Белинский говорил: «Кто не идет вперед, тот идет назад, стоячего положения нет», - говорит инспектор. - У нас в профессии идешь только вперед, нельзя останавливаться. Вперед - это движение, развитие.

Лариса Николаевна уважает свою профессию за возможность помогать людям, за развитие, самореализацию. Ежедневно возникают ситуации, когда от принятого ею решения зависит благополучие, а порой и жизнь человека. Иногда результат своего труда она видит спустя годы и радуется успехам бывших подопечных. Ей нравится помогать людям и быть нужной им. Нравится интенсивный темп работы, когда некогда скучать и впадать в уныние. Однообразной и скучной эту работу уж точно не назовешь.

- Но самое главное, что, проработав в подразделении по делам несовершеннолетних длительное время, приобретаешь среди коллег настоящих друзей и боевых подруг, готовых в любое время прийти на помощь. – поясняет Чайка Л.Н. - Случайные люди в нашей профессии не задерживаются, остаются лишь те, кто действительно имеет призвание, для них это уже не работа, а нечто более важное и ценное.

Лариса Николаевна также откровенно ответила на вопрос: что самое сложное в работе инспектора?

- Говорят, что человек ко всему привыкает. Это неправда: никогда не привыкнешь к слезам ребенка или к рассказам детей о жестком обращении. К этому не привыкнешь!

Справка «КП»

Лариса Николаевна Чайка - начальник ОДН ОП №3 УМВД России по г. Кирову. В органах внутренних дел с 2008 года. Имеет высшее педагогическое образование. Ранее работала учителем.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» от всей души поздравляет всех сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России с 85-летием. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех делах!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте