Коронавирус в Кирове, последние новости на 30 мая 2020 года: 78 заболели, двое умерли

В Кировской области выявили еще 78 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в регионе нашли 15 носителей вируса без симптомов болезни. Число выздоровевших увеличивается и уже почти достигло тысячи: 60 пациентов выписали накануне из инфекционных стационаров.

Таким образом, по информации на 30 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1675 случаев заражения коронавирусом;

- 950 пациентов выздоровели;

- 15 человек умерли;

- 7079 кировчан, в том числе 1235 детей, находятся на домашнем карантине;

- более 17000 человек сняты с наблюдения, включая 2040 детей;

- 1969 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Накануне число жертв коронавируса увеличилось до 15 человек. В инфекционных стационарах скончались две жительницы Малмыжского района, 67 и 79 лет. Обе женщины были в группе риска по возрасту. В последние дни лечения пациентки находились на аппарате ИВЛ. несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось.

Сейчас состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное. Тяжелым оно остается у 20 пациентов. 12 заболевших находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, пятеро подключены к аппарату ИВЛ.

Резкий прирост заболевших в региональном Минздраве объясняют тем, что пришли результаты тестов контактных лиц и проживающих/работающих в очагах заражения. Таковых у нас, к слову, шесть по всей области. Четыре из них - в городе Кирове.

На сегодняшний день расклад по территориям, где произошли вспышки болезни, таков:

- стационар Больницы скорой помощи (44 зараженных, 131 на изоляции)

- один из кировских детских садов (7 зараженных детей, 16 на карантине);

- одно из производственных предприятий в Кирове (122 человека обследованы на коронавирус, все контактные помещены на изоляцию. Точные цифры по заболевшим не разглашаются);

- одно из предприятий «Газпрома» в Малмыжском районе (51 зараженный, 251 на изоляции);

- один из кировских банков (11 зараженных, 60 на изоляции);

- РЖД в Вятских Полянах (5 зараженных).

По заверению первого зампреда правительства области Дмитрия Курдюмова, все очаги заражения локализованы и находятся под контролем регионального Роспотребнадзора и Минздрава.

По факту заражения детей в одном из кировских дошкольных учреждений областная прокуратура начала проверку. Возможно, в нем не соблюдали нормы санитарно-эпидемиологического законодательства.

Из-за коронавируса все же отменился Великорецкий крестный ход - по крайней мере, в привычном формате. Икону в нынешнем году не понесут, а повезут, и не паломники, а духовенство. Для верующих не стали организовывать традиционное шествие, а это значит, что те, кто все-таки отважится пойти, будут рассчитывать только на себя. Ни спасателей, ни медиков, ни полиции, ни торговых точек, ни раздачи воды - ничего для паломников предоставлено не будет. Кроме того, населению сел и деревень по маршруту шествия запретили принимать самовольных участников шествия, о чем и выдали соответствующие уведомления. Впрочем, учитывая то, что около сотни человек из сел Бобино и Великорецкое подписали петицию с просьбой отменить крестный ход, вряд ли жители этих населенных пунктов были особенно против.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте