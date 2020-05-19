КСП проверила, как реализуются регпроекты в Кировской области в 2020 году

В текущем году в регионе продолжил действовать 51 региональный проект по 11 направлениям национальных проектов. На их реализацию предусмотрели финансирование общим объемом 11604,1 млн. рублей. Средства выделяют федеральный, областной и местные бюджеты, а также Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС). Контрольно-счетная палата Кировской области выяснила, как власти реализовывали регпроекты в Кировской области в начале текущего года.

НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО «ЖИЛЬЮ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ»

Как выяснили в КСП, по отдельным регпроектам с начала года не были заключены соглашения и контракты. Самые низкие показатели в январе-марте отметили по направлениям «Жилье и городская среда»,«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура», «Цифровая экономика» и «Экология».

Фактические расходы на реализацию регпроектов в первом квартале составили 1012,3 млн. рублей. Наибольший процент использования средств отметили по направлениям «Образование», а именно 25,5% или 157 млн. рублей, «Демография» - 17,8% или 601,3 млн. рублей и «Здравоохранение» - 7,9% или 245,8 млн. рублей.

По данным на 1 апреля, в текущем году в рамках регпроектов планируют реализовать 408 мероприятий и контрольных точек (проверяемых результатов проекта - прим.ред.). В 1 квартале удалось выполнить 158 из 193 запланированных контрольных точек (МКТ), что составляет 82%. Из них по четырем направлениям региональных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МКТ выполнены в полном объёме, а по шести направлениям есть отклонения по реализации 35 МКТ.

РЕКОМЕНДОВАЛИ СВОЕВРЕМЕННО ЗАКЛЮЧАТЬ КОНТРАКТЫ

В итоге, КСП рекомендовала исполнителям своевременно заключать контракты, усилить контроль за освоением бюджетных средств, повысить качество планирования и реализации регпроектов.

Кроме того, Контрольно-счетная палата отметила положительную динамику в апреле-мае текущего года по заключению соглашений. Так, заключены контракты по формированию комфортной городской среды на территории области, переселению граждан из аварийного жилья, оснащению детских школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, созданию модельных муниципальных библиотек, оснащению спецучреждений региона лесопожарной техникой и оборудованием.

Напомним, что в 2019 году в Кировской области не успели освоить все выделенные по регпроектам средства. К примеру, освоение средств по проекту «Безопасность дорожного движения в Кировской области» составило всего лишь 8,6% от запланированного объема. Одна из причин как раз в том, что муниципальные контракты заключили поздно.