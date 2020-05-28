Коронавирус в Кирове, последние новости на 28 мая 2020 года: 48 заболевших, один умерший

В Кировской области выявили еще 48 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших увеличивается и уже почти достигло 900: 24 пациента выписали накануне из инфекционных стационаров.

Таким образом, по информации на 28 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1489 случаев заражения коронавирусом;

- 856 пациентов выздоровели;

- 11 человек умерли;

- 6220 кировчан, в том числе 1013 детей, находятся на домашнем карантине;

- 1743 человека обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 78849 кировчан прошли тест на инфекцию за весь период.

Вчера, 27 мая, число жертв болезни увеличилось до 11. В инфекционном стационаре от коронавируса скончалась 61-летняя жительница областного центра. У женщины были сопутствующие тяжелые заболевания и, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

Состояние пациентов, по сообщению регионального Минздрава, преимущественно удовлетворительное. У 18 госпитализированных болезнь протекает тяжело. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 11 человек, семеро подключены к аппарату ИВЛ.

В Вятскополянском, Уржумском и Малмыжском районе восстановили режим самоизоляции, закрыв непродовольственные магазины, рынки, парикмахерские и прочие радости жизни. Гулять и заниматься на свежем воздухе жителям этих муниципалитетов также запретили. Что касается всего остального региона, то в нем остаются ограничения, действующие на данный момент. Их действие продлено по 3 июня 2020 года.

В Кирове полицейские совершают рейды по магазинам, проверяя, как их владельцы соблюдают требования Роспотребнадзора. Так, один из магазинов на улице Комсомольской попался на отсутствии разметки на полу и приборов для обеззараживания воздуха. У персонала торговой точки также не было термометров и учетного журнала для данных о температуре сотрудников. На предпринимателя составили протокол об административном правонарушении.

Один из кировских бизнесменов, печатающих на 3D-принтере сувениры и детали для автомобилей, перепрофилировался на период пандемии коронавируса. Теперь он изготавливает защитные экраны для лица и заколки для медицинских масок. Как он сообщает сам - хотел помочь тем, кто печатает такие средства и безвозмездно передает врачам, для чего связался с волонтерами из нашего региона.

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