Коронавирус в Кирове, последние новости на 27 мая 2020 года: 68 заболевших, двое умерших

Кировчане продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в области выявили еще 68 заболевших.Но и число выздоровевших растет: из инфекционных стационаров выписали 28 пациентов.

Таким образом, по информации на 27 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1441 случай заражения коронавирусом;

- 832 пациентов выздоровели;

- 10 человек умерли;

- 5817 кировчан, в том числе 819 детей, находятся на домашнем карантине;

- 1119 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 77106 кировчан прошли тест на инфекцию за весь период.

Вчера, 26 мая, число погибших от болезни увеличилось до десяти. В инфекционных стационарах скончались 73-летний житель Уржума и 81-летняя жительница Вятских Полян. Оба пациента были в группе риска по возрасту и хроническим заболеваниям, из-за которых лечение протекало тяжело. Жителей региона поместили в отделение реанимации на аппараты ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, пенсионеры скончались.

По данным регионального Минздрава, состояние пациентов преимущественно стабильное, у 18 - тяжелое. 12 человек находятся в отделении реанимации. Восемь госпитализированных подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кирове продолжают дезинфекцию общественных мест: скамейки и урны в парках, скверы, детские площадки и другие места. Так, в Ленинском районе повторно обработали парк имени Кирова, сквер в Лянгасово и поселок Чистые Пруды. Дезинфекцию будут проводить до самого конца пандемии при условии, что погода будет благоприятной.

Региональный Минздрав составил и опубликовал подробную статистику по коронавирусу в районах Кировской области. Все цифры разделены на количество заболевших, выздоровевших и погибших, и расписаны по муниципалитетам. На данный момент доступна статистика на 26 мая.

Из-за коронавируса «последние звонки» у школьников пройдут в режиме онлайн. Региональный Минобр рекомендовал провести церемонию 5 июня. В этот же день в области будет действовать «сухой закон»: в регионе запретят продажу спиртных напитков. Напомним, дата выбрана по рекомендациям федерального Минпросвещения.

Коронавирус продолжает распространяться по области. Так, впервые болезнь зафиксировали в Даровском и Подосиновском районах. В Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах ситуация остается неоднозначной, прирост заболевших сохраняется. Ограничения на этих территориях региона не то, что не снимаются - они стали еще строже. Так, в этих районах распорядились закрыть непродовольственные магазины и рынки. Кроме того, руководство районов и местное УМВД должно следить за соблюдением жителями масочного режима .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте