2020-05-26T19:29:22+03:00
Общество

«Дома вспыхивали как порох»: 94 года назад больше половины населения Котельнича лишились крова из-за пожара

Огонь стал мгновенно распространяться по городу из-за неожиданно поднявшегося ветра
Анна КРЮКОВА
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Страшный пожар произошел в 1926 году. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музеяСтрашный пожар произошел в 1926 году. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея
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Зловещий гул разбушевавшегося пожара, вспыхивающие как порох дома и чудовищная скорость огня… Такие воспоминания оставил о себе пожар 1926 года в Котельниче. Тогда от тяжёлых ожогов пострадали 196 человек, ещё семь погибли. О том, из-за чего произошла трагедия и как удалось остановить пламя, рассказали в ГУ МЧС по Кировской области.

В пожаре погибли семь человек. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

В пожаре погибли семь человек. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

ГОРЯЩИЙ ЛЕН РАЗБРОСАЛО НА ГОРОДСКИЕ СТРОЕНИЯ

Подозрительный дым в западной части города заметил постовой на каланче ранним жарким утром 26 мая 94 года назад. На место возгорания срочно направился пожарный обоз. Прибывшие на место огнеборцы (12 человек, в том числе шесть из свободной смены) увидели загоревшийся деревянный сарай. В тот момент огонь уже перебросился на крышу соседнего жилого дома, который принадлежал местному ремесленнику Зайцеву.

Без жилья остались больше половины населения Котельнича. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

Без жилья остались больше половины населения Котельнича. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

Вот только воды в водопроводной магистрали не оказалось, ее пришлось подвозить. Да и пожарные стволы работали с перебоями. В результате пламя перебросилось на большой деревянный склад Госторга, где хранился лён.

- Неожиданно поднялся ветер, подхвативший массу горящего льняного волокна и разбросавший его на окружающие строения, - пояснили в ведомстве. - Высушенные многодневной жарой дома вспыхивали как порох, огонь с чудовищной скоростью переносился с одного строения на другое. Когда образовалось несколько самостоятельных очагов, судьба города была предрешена.

ЛЮДИ НАШЛИ СПАСЕНИЕ В РЕКЕ

Через два часа уже пылали три четверти города. Жители в панике пытались успеть забрать хотя бы какие-то вещи из своих домов и убежать как можно скорее и дальше от «надвигающегося огненного урагана». Жар стоял невыносимый, людям удалось найти спасение только в реке Вятке.

Жители нашли спасение у воды. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

Жители нашли спасение у воды. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

Примерно в 12 часов в Котельнич со станции Шарья прибыл пожарный поезд. Тогда же подоспела и добровольная пожарная дружина из Свечи. В половину третьего срочным поездом пришла помощь из Вятки.

- В этом огненном аду пожарные не потеряли выдержки и самообладания, они делали все, что было в их силах, - отметили в МЧС. - Шесть из них получили тяжелые ожоги.

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем кустаря Зайцева. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем кустаря Зайцева. Фото: из фондов Котельничского краеведческого музея

Полностью сгорело и здание пожарной части со всем имуществом. Всего же огонь уничтожил тогда 400 усадеб со всеми жилыми и хозяйственными постройками, не считая зданий государственных и кооперативных организаций, складов, магазинов. Без жилья остались больше половины населения.

Страшный пожар произошел из-за того самого кустаря Зайцева, который разогревал клей на печи в деревянном сарае...

ИСТОЧНИК KP.RU

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