Коронавирус в Кирове, последние новости на 26 мая 2020 года: болезнь впервые выявили в Даровском и Подосиновском районах

Кировчане продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в области выявили еще 47 заболевших. Взамен им из инфекционных стационаров выписали 18 выздоровевших пациентов.

Таким образом, по информации на 26 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1373 случая заражения коронавирусом;

- 804 пациентов выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5880 кировчан, в том числе 806 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15829 жителей региона, в том числе 1827 детей, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 1175 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Состояние пациентов, по данным регионального Минздрава, преимущественно удовлетворительное. У 18 госпитализированных - тяжелое. 12 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус продолжает распространяться по области. Так, впервые болезнь зафиксировали в Даровском и Подосиновском районах. В Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах ситуация остается неоднозначной, прирост заболевших сохраняется. Ограничения на этих территориях региона не то, что не снимаются - они стали еще строже. Так, в этих районах распорядились закрыть непродовольственные магазины и рынки. Кроме того, руководство районов и местное УМВД должно следить за соблюдением масочного режима жителями.

Что касается всего остального региона, то, возможно, они наконец получат желаемое. В конце текущей недели состоится заседание оперштаба, на котором будут анализировать динамику заболеваемости за минувшие семь дней. Если властям она покажется удовлетворительной, то состоится очередной этап снятия ограничений - в том числе долгожданное открытие заведений общепита.

Коронавирус повлиял на все аспекты жизни кировчан, даже на, казалось бы, неотъемлемые. Великорецкий крестный ход, обязательное ежегодное мероприятие, нынче состоится в новом формате. Шествие состоится силами клириков и духовенства, а не паломников. Верующих просят в этом году в нем не участвовать. Жители населенных пунктов по маршруту хода также отказываются принять гостей в своих домах. Население сел Бобино и Великорецкое даже подписали петицию за отмену шествия в 2020 году. Около 100 человек выразили свою четкую позицию: здоровье им важнее, особенно учитывая тот факт, что в крестном ходе традиционно участвуют не только кировчане, но и приезжие со всех уголков России и даже из-за рубежа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте