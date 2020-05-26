2020-05-25T21:32:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 26 мая 2020 года: болезнь впервые выявили в Даровском и Подосиновском районах

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 26 мая
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В Кировской области 1175 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.В Кировской области 1175 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.Фото: Виталий ТИМКИВ
Изменить размер текста:

Кировчане продолжают заражаться коронавирусом. Так, за минувшие сутки в области выявили еще 47 заболевших. Взамен им из инфекционных стационаров выписали 18 выздоровевших пациентов.

Таким образом, по информации на 26 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 1373 случая заражения коронавирусом;

- 804 пациентов выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5880 кировчан, в том числе 806 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15829 жителей региона, в том числе 1827 детей, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 1175 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки.

Состояние пациентов, по данным регионального Минздрава, преимущественно удовлетворительное. У 18 госпитализированных - тяжелое. 12 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, девять подключены к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус продолжает распространяться по области. Так, впервые болезнь зафиксировали в Даровском и Подосиновском районах. В Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах ситуация остается неоднозначной, прирост заболевших сохраняется. Ограничения на этих территориях региона не то, что не снимаются - они стали еще строже. Так, в этих районах распорядились закрыть непродовольственные магазины и рынки. Кроме того, руководство районов и местное УМВД должно следить за соблюдением масочного режима жителями.

Что касается всего остального региона, то, возможно, они наконец получат желаемое. В конце текущей недели состоится заседание оперштаба, на котором будут анализировать динамику заболеваемости за минувшие семь дней. Если властям она покажется удовлетворительной, то состоится очередной этап снятия ограничений - в том числе долгожданное открытие заведений общепита.

Коронавирус повлиял на все аспекты жизни кировчан, даже на, казалось бы, неотъемлемые. Великорецкий крестный ход, обязательное ежегодное мероприятие, нынче состоится в новом формате. Шествие состоится силами клириков и духовенства, а не паломников. Верующих просят в этом году в нем не участвовать. Жители населенных пунктов по маршруту хода также отказываются принять гостей в своих домах. Население сел Бобино и Великорецкое даже подписали петицию за отмену шествия в 2020 году. Около 100 человек выразили свою четкую позицию: здоровье им важнее, особенно учитывая тот факт, что в крестном ходе традиционно участвуют не только кировчане, но и приезжие со всех уголков России и даже из-за рубежа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сделай доброе дело: кировчан просят помочь многодетным и малоимущим семьям
Ослабление ограничений в Кирове: в конце недели выяснится, откроется ли в регионе общепит
«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020
Капитальный ремонт пройдет в четырех спортшколах Кирова
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
В Кировской области компания не заплатила своим работникам 850 тысяч рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей
«Чужих детей не бывает»: «Лиза Алерт» запускает онлайн-флешмоб для поиска потерявшихся детей
В Кирове прошли одиночные пикеты за спасение «Приказной избы»
Коронавирус в Кирове: болезнь продолжает распространяться по области
В Кировской области водитель «двенадцатой» вылетел с трассы
На пост сити-менеджера Кирова претендуют три кандидата
Известный кировский юрист претендует на вакантное место в избирательной комиссии Кировской области
Прогноз погоды в Кирове с 25 по 29 мая: дождливо и холодно
В Кирове десятки домов останутся без света
В Кировскую область придет сезон белых ночей
В Кировской области полицейские поймали браконьеров
Театральную площадь полностью обновят в 2020 году
В Кирове уничтожили несколько тонн огурцов и помидоров
Коронавирус в Кирове: 63 новых случая заболевания, 12 пациентов в тяжелом состоянии
В Малмыжском, Уржумском и Вятскополянском районах продолжается строгий карантин
Ушел из жизни почетный гражданин Кировской области Николай Липатников
Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове
Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни
Коллектив Кировэнерго скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Липатникова
Кировчане подписали петицию за отмену Великорецкого крестного хода
В Кирове ищут самые старые фотографии кинотеатра «Колизей»