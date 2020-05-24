В Кировской области бизнесом занимаются 2,6% населения

Кировский бизнес переживает непростое время. Сейчас многие компании находятся на грани банкротства, а кто-то уже объявил о своем закрытии. Виной всему пандемия коронавируса, которая поставила на паузу весь мир. Кто сумел выжить в этих условиях, грозятся уйти из области, если им не помогут региональные власти. Предприниматели недовольны мерами, которые обозначили власти в качестве поддержки. На 1 января текущего года в области зарегистрировано 32,4 тысячи индивидуальных предпринимателей и 29 тысяч юридических лиц. Такие данные приводит Кировстат.

Динамика ИП и юридических лиц. Фото: kirovstat.gks.ru

Важной характеристикой развития сферы индивидуального предпринимательства является показатель - число ИП на тысячу человек населения. По области он по-прежнему составляет 26. Самое высокое значение отмечено в Кирове (31 ИП), среди муниципальных районов - в Шабалинском районе (27 ИП). Ниже всего показатель в Опаринском муниципальном районе (14 ИП).

Сейчас на долю индивидуальных предпринимателей в Кировской области приходится 2,6% населения. По этому показателю наш регион занимает всего лишь 11 место из 14 регионов Приволжского федерального округа.

По данным Кировстата можно составить портрет среднестатистического бизнесмена в Кировской области. Как правило, это мужчина в возрасте 42 лет, который живет в Кирове.

Половозрастная характеристика предпринимателей области. Фото: kirovstat.gks.ru

Чаще всего индивидуальные предприниматели открывают свой бизнес в сфере:

- 36% - оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;

- 15% - транспортировки и хранения;

- 9% - обрабатывающих производств;

- 7% - строительства.

Всего лишь 315 человек зарегистрирована в качестве глав крестьянских фермерских хозяйств, по их числу область занимает последнее место в ПФО.

Бизнесом в Кировской области занимаются и иностранные граждане. Их доля от общего количества ИП совсем незначительна и составляет лишь 0,9%. Среди них представители таких народов как:

- 35% - вьетнамцы;

- 18% - азербайджанцы;

- 15% - узбеки;

- 8% - украинцы;

- 5% - таджики;

- 4% - армяне.

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