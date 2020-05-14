Фриланс: почему кировчане выбирают удаленную работу без трудоустройства

14 мая в России отметили День фрилансера. Кировская «Комсомолка» решила выяснить, чем привлекает людей такой формат занятости и почему немногие могут трудиться в таком режиме. О своем опыте работы нашему корреспонденту рассказала Нелли Тухватулина, HR-эксперт на фрилансе.

- Я никогда не была штатным HR-cпециалистом, - поясняет девушка. - Все мои проекты по управлению персоналом - найм, обучение, разработка системы мотивации - это фриланс. Первый опыт был в 2018 году. За эти годы мне удалось поработать с крупными всемирно известными компаниями Intel, Coca-cola, Procter&Gambel, KPMG, ZEISS, AIESEC и другими. Смогла бы я это сделать если бы работала «на дядю»? Я сомневаюсь.

Нелли работала на фрилансе еще в студенческие годы. Не оставила эту работу и когда совместно с мужем занималась другим бизнесом. Правда, после рождения сына больше времени стала уделять семейному бизнесу и сыну. Но когда в июле 2018 года брак распался, ей пришлось уехать с маленьким ребенком в деревню к родителям. Тогда фриланс стал для нее практически единственной возможностью обеспечить свою семью.

- Мне пришлось начинать все с нуля, надо было обеспечивать себя и ребенка, поэтому я вернулась на фриланс, - рассказывает Нелли. - Я стала заниматься онлайн школами, так как проекты по HR на тот момент требовали моего присутствия у клиентов: скорость интернета не позволяла вести их по скайпу.

Но всего за год девушка сумела приобрести хороший опыт, который помогает ей в работе над новыми проектами. Сейчас Нелли вернулась к своей любимой теме, у нее есть возможности проводить даже конференции в режиме онлайн.

«НЕВОЗМОЖНО СТОЯТЬ НА МЕСТЕ, НУЖНО ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ»

Нелли также сообщила, что, на ее взгляд, является преимуществами и недостатками при таком формате занятости.

- Плюсов огромное количество, - говорит фрилансер. - Ты работаешь эффективно! Очень люблю фразу Стива Джобса «Надо работать головой, а не 8 часов». Я, например, самостоятельно планирую свое время, могу выбирать клиентов и проекты. На фрилансе невозможно стоять на месте, нужно постоянно развиваться, учиться и это здорово. Обычно я интенсивно работаю 3 - 4 часа в день и еще час - полтора занимаюсь саморазвитием. Учусь реально прикладным вещам и сразу применяю их в своих проектах.

Преимуществами такого вида занятости Нелли также считает возможность самостоятельно устанавливать уровень доходов: все зависит от того, сколько захочешь получить и сколько готов трудиться. Правда, нужно быть готовым к тому, что сначала придется работать много, а получать мало, но со временем и повышением уровня профессионализма все начнет меняться. Из плюсов нужно отметить и возможность работать из любой точки, где есть интернет.

В работе фрилансеров, как и в любой другой, есть и минусы.

- Как потопаешь, так полопаешь, - говорит девушка. - Если не будешь работать, денег не будет. Здесь не получится уйти в оплачиваемый отпуск или на больничный, тебе никто не заплатит за эти дни. Нет ни зарплаты, ни соцгарантий. Но я отношусь к этому спокойно. Я оформила ИП, плачу налоги. Но не жду, что государство мне что-то даст, надеюсь только на себя. Не все могут работать на фрилансе: надо уметь организовывать свое время и брать на себя ответственность.

Нелли рассказала и о том, как отразился на ее работе режим самоизоляции.

- На самом деле та ситуация, которая сложилась в стране и мире сильно отразилась на моих клиентах, кто-то вообще закрылся, - поясняет девушка. - Поэтому у меня работы стало немного меньше. Освободившееся время я решила инвестировать в свое обучение. Учусь сразу на четырех курсах, два из них в американских университетах. Вообще я считаю, что не так важно в каком формате ты работаешь - «на дядю» или на себя, самое главное как ты распределяешь свое время.

Нелли говорит это не голословно, а основываясь на собственном опыте. В студенческие годы она одновременно училась на двух факультетах - на дневном и вечернем отделениях. При этом успевала работать и состояла в студсоветах… А еще писала научные статьи и выступала на конференциях.

- Тогда я научилась выполнять поставленные задачи быстро и четко, чтобы не тратить время на их исправления, - поясняет девушка, - грамотно распределять и ценить свое время. Я всегда работала в нескольких проектах, совмещала работу по найму и проекты на фрилансе. Для меня такой режим давно уже стал нормой жизни, и я не представляю как может быть по-другому.

НАДО ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Несмотря на то, что многие считают Нелли человеком творческим, в работе она ценит системный подход. За время работы фрилансером она сформировала определенные правила, которыми решила поделиться с нашими читателями.

1. Никогда не перегружай себя работой, планируй время так, чтобы были перерывы и возможности отдохнуть.

2. Выбирай только те проекты и клиентов, с кем действительно интересно, кому ты можешь помочь и кто готов тебе платить за результат.

3. Работай эффективно и не отвлекайся. Мне в этом помогает метод «Помидоро» когда 25 минут работаешь, потом 5 отдыхаешь.

4. Не стой на месте! Учись! Читай! Полчаса в день на развитие и обучение помогут оставаться в рынке, час в день даст дополнительные возможности, а два выведут на новый уровень.

5. Всегда задавай себе вопрос «зачем?». Зачем перешел на фриланс? Зачем взял этот проект? Если понимаешь зачем, всегда найдешь способ что-то сделать!

6. ЗОЖ. Когда целыми днями сидишь за компьютером легко подорвать здоровье. Поэтому в 5-минутные перерывы я пью воду и делаю простые упражнения, в 15-минутки могу помедитировать, скушать какой-то фрукт. Также важно правильное питание и здоровый сон. Ничего хорошего в том, чтобы спать по 3-4 часа и потом работать весь день и всю ночь нет… В таком режиме организм просто не выдержит.

7. Больше времени проводи с родными. Мы переходим на фриланс, чтобы посвящать себя семье, детям. Так вот об этом не надо забывать.

8. Никогда не делай проект в последний момент! Всегда делай проект с запасом времени на то, что будешь переделывать. Если все хорошо - ты сэкономил время, если надо внести корректировки у тебя есть возможность сделать это в срок и ты не будешь нервничать из-за этого.

9. Планируй и веди учет проделанной работе. Я для удобства каждый день прописываю в формате диаграммы Ганта, где всегда могу увидеть что и как мне нужно сделать. А еще люблю «доску дел»: три столбца «надо сделать», «делаю сегодня», «сделано». Очень хорошо визуализирует работу. От ежедневников я отказалась, планы обозначаю стикерами по всей квартире или в программе Трелло.

10. Слушай свой организм. Чувствуешь, что не можешь работать? Устал? Что-то болит? Не надо насиловать свой организм, дай ему день отдохнуть, проведи это время с пользой и с новыми силами закроешь все задачи!

11. Убираем все отвлечения. Я уже 12 лет живу без телевизора, во время работы сейчас даже музыку не включаю. Ничего не должно отвлекать от поставленной задачи. С детьми такое сложно, поэтому я работаю тогда когда мой сын не отвлекает: спит, занят игрой или у бабушки в гостях.

12. Для работы свое место! Никогда не работай в кровати или на диване. Там просто невозможно работать эффективно, всегда есть соблазн прилечь, поспать и не работать.

СПРАВКА «КП»

Фрилансер - свободный работник, который сам предлагает свои услуги и выбирает, с какими компаниями или заказчиками ему сотрудничать. Многие считают, что такой работник создает какие-то картинки или пишет тексты. Но круг профессий, где востребованы фрилансеры, гораздо шире. Сегодня с такими специалистами работают компании, занимающиеся программированием, дизайном, строительством. Сегодня в таком формате востребованы юристы, эксперты, консультанты, фотографы и видеооператоры.

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