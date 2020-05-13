2020-05-12T21:36:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 13 мая 2020 года: 15 выздоровели, 18 заболевших

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 13 мая
Анастасия РОМАНОВА
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Еще 18 кировчан заболели коронавирусом - такие данные озвучил региональный Минздрав по состоянию на сегодняшнее утро. Но пациенты не прекращают бороться с болезнью и побеждать ее. Так, накануне из инфекционных стационаров выписали 15 человек.

Таким образом, по информации на 13 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 910 случая заражения коронавирусом;

- 339 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 5140 кировчан, из них 561 ребенок, находятся на домашнем карантине;

- более 1500 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- 1064 кировчанина прошли тест на коронавирус;

- 58207 жителей области обследовались на инфекцию за весь период.

Состояние пациентов в большинстве своем оценивается как положительное. У 11 из них болезнь протекает тяжело. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ сейчас нет.

В Кировской области все-таки ввели масочный режим. С 12 по 31 мая 2020 года жители региона обязаны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания. Причем теперь не только во всех общественных местах, но и в легковом такси. С перчатками, кстати, все индивидуально - рекомендуется, но не обязательно.

Однако ограничительные меры в регионе все-таки начинают снимать. Так, теперь кировчане могут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Здесь, правда, тоже не без нюансов: прогулка только парой и подальше от людей и мест их массовых скоплений. Заниматься спортом тоже можно вдвоем, и при этом соблюдать дистанцию аж в пять метров. Зато теперь спокойно можно, кстати, гулять с детьми до 14 лет. Главное, носить при этом перчатки. И маски.

При этом режим самоизоляции в Кировской области сохраняется вплоть по 31 мая текущего года. Обязателен он для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Что же до отмены карантина, то в Кировской области открываются магазины непродовольственных товаров и уличные рынки. Торговые точки должны иметь отдельный вход с улицы и общую площадь всех торговых залов не более 400 квадратных метров. Плюс к тому должно соблюдаться ограничение по количеству посетителей - не более одного на четыре квадратных метра. А вот парикмахерским и салонам красоты придется подождать своего часа. Открывать их собираются на третьем этапе - через две недели, если динамика заболеваемости будет положительной.

Несмотря на коронавирус не отменили Великорецкий крестный ход. Глава регионального управления Роспотребнадзора считает, что это не самая хорошая идея (невозможность социального дистанцирования и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, контакт с паломниками из других регионов и так далее). Митрополит Вятский и Слободской Марк и губернатор области Игорь Васильев пошли на уступки. Так, паломники не будут нести икону в течение всего пути - ее будут перевозить от стоянки к стоянке. Количество богослужений сократится. Также губернатор предложил призывать паломников не приезжать на крестный ход - как своих, так и гостей из соседних областей. Ясное дело, что все равно пойдут и поедут, но поток хотя бы сократится. Тех же, кто решится на паломничество, призвали соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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