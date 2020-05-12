2020-05-12T16:28:39+03:00
Общество

В Кировской области вторичное жилье подорожало на 2,4%

Хотя спрос на недвижимость стремительно падает
Виктор Карпов
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Квартиры на первичном рынке подорожали на 0,2%.Квартиры на первичном рынке подорожали на 0,2%.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В первом квартале текущего года квадратный метр в новостройках Кирова стоил в среднем 45 тысяч рублей. Цена на вторичном рынке была чуть ниже - 44 тысячи рублей. По данным Кировстата, за указанное время «первичка» подорожала на 0,2%, а вторичное жилье - на 2,4%. В целом по Приволжскому федеральному округу цены на недвижимость подскочили во всех регионах. Самые дорогие квартиры в Татарстане. За квадратный метр покупателю придется отдать в среднем 70 тысяч рублей.

В то же время, по данным портала РеКиров.Ру, за апрель стоимость одного квадратного метра увеличилась на 1,69%. Риэлторы уверены, что рост цен связан с поправками в законодательство. Внесенные изменения поменяли существующую систему долевого строительства и ввели эскроу-счета. Помимо этого, увеличился материнский капитал, детские пособия, а также снизились ипотечные взносы. Все это послужило драйвером роста цен на недвижимость в Кирове. В целом по городу специалисты ждут рост цен в течение года на 5-7%.

Рост цен на квартиры связан с поправками в законодательство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост цен на квартиры связан с поправками в законодательство.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За апрель квартиры на вторичном рынке подорожали практически во всех сегментах. Так, самый значительный скачок цен пришелся на двухкомнатные - с 42278 до 44081 рублей за кв. метр, или на 4,26%. Специалисты считают, что повышение связано с увеличением спроса на этот вид жилья. Так как многие молодые семьи приобретают недвижимость за счет льготной ипотеки и материнского капитала.

Однокомнатные квартиры подорожали с 45 278 до 45 342 рублей за кв. метр, или на 0,3%. А трехкомнатные - c 44610 до 44952 рублей или на 0,77%.

Единственный сегментом недвижимости, где зафиксирован спад, являются четырехкомнатные квартиры. Такое жилье подешевело c 44610 до 44952 рублей за кв. метр, или на 1,87%. Главной причиной риэлторы называют падение спроса на такие апартаменты.

Самый дорогой район для покупки недвижимости - Солнечный берег. Здесь за кв. метр покупателям придется отдать почти 67 тысяч рублей. Вслед за ним идет мкр. Южный: за кв. метр просят 58 тысяч.

В среднем ценовом сегменте находятся район Чистые пруды, микрорайон завода Маяк и Европейские Улочки. Здесь цена за кв. метр в среднем составляет 48 тысяч рублей.

Самое доступное жилье в прибрежном мкр. Вересники. Там за кв. метр придется заплатить всего 15137 рублей. Связано это с низким качеством жилья, практически все дома находятся в аварийном состоянии.

Сейчас эксперты отмечают падения спроса на недвижимость. Многие покупатели заняли выжидательную позицию. Люди наблюдают, как поведет себя рынок в сложившихся условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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