2020-05-11T22:17:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 12 мая 2020 года: 61 выздоровевший, 38 заболевших

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 12 мая
Анастасия РОМАНОВА
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Кировчанам наконец разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе - также при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.Кировчанам наконец разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе - также при соблюдении мер эпидемиологической безопасности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области обнаружили еще 38 жителей, зараженных коронавирусом. Однако количество пациентов, излечившихся от болезни, также продолжает неуклонно расти - из инфекционных стационаров выписали 61 человека.

Таким образом, по информации на 12 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 892 случая заражения коронавирусом;

- 324 пациента выздоровели;

- 5 человек умерли;

- 5370 кировчан, из них 602 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- более 1600 исследований на коронавирус провели за минувшие сутки;

- 1244 кировчан прошли тест на коронавирус.

Состояние пациентов разной степени тяжести, однако преимущественно удовлетворительное. Нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ нет.

В Кировской области начали снимать меры ограничений, связанных с коронавирусом. Так, с 12 мая 2020 года в регионе заработают магазины непродовольственных товаров и открытые рынки - при условии социального дистанцирования и соблюдения мер профилактики. Кроме того, количество покупателей в точке должно быть ограничено. Также кировчанам наконец разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе - также при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. Если в последующие две недели обстановка будет положительной, другие ограничения также будут постепенно сниматься.

На данный момент самоизоляция сохраняется для кировчан возрастом старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Кроме того, в общественных местах и транспорте по-прежнему обязательно носить медицинскую маску.

10 мая в Кирове от коронавируса скончался еще один человек. 63-летний мужчина вернулся из Москвы и на следующий день обратился в больницу с приступами удушья. У кировчанина оказалась пневмония, от которой он и скончался. Тест-система и результаты анализов из лаборатории показали у мужчины наличие коронавируса.

Кировским врачам, борющимся с коронавирусом на передовой, выделят 122 миллиона рублей. Такую сумму на 2020 год установило правительство РФ. Так, выплаты пойдут медикам, помогающим больным с диагнозом «коронавирус» - за особые условия труда и высокую нагрузку. Первые же федеральные выплаты кировские врачи должны получить уже в мае, за отработанный на передовой апрель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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