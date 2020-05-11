2020-05-10T17:29:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове, последние новости на 11 мая 2020 года: выздоровели 263 пациента

Мы узнали последние новости о ситуации с коронавирусом в Кирове на сегодня, 11 мая
Анастасия РОМАНОВА
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63-летний мужчина скончался: тест-система и анализы на коронавирус показали у него положительный результат.63-летний мужчина скончался: тест-система и анализы на коронавирус показали у него положительный результат.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кировской области зафиксировали еще 28 случаев заражения новым вирусом. В то же время, число людей, победивших болезнь, тоже растет - из инфекционных стационаров выписали сразу 27 человек.

Еще один человек скончался от коронавируса. Это 63-летний мужчина, недавно приехавший из Москвы. В больницу он обратился с приступами удушья. на следующий день после возвращения в Киров. Тест-система и анализы из лаборатории показали положительный результат. Мужчина умер от пневмонии.

11 человек находятся в тяжелом состоянии. Однако региональный Минздрав сообщает, что нуждающихся в аппаратах ИВЛ на сегодняшний день нет.

Кроме того, за сутки из больниц выписаны 27 человек. Все они полностью здоровы. Общее количество выписанных - 263 человека.

Таким образом, по информации на 10 мая 2020 года в регионе зарегистрировали:

- 854 случаев заражения коронавирусом;

- 263 пациентов выздоровели;

- 5 человек умерло;

- 5546 кировчан, из них 600 детей, находятся на домашнем карантине;

- Свыше 2200 исследований на коронавирус провели в регионе за последние сутки;

- 1854 кировчан прошли тест на инфекцию за минувшие сутки.

По сообщению регионального Минздрава, большинство зараженных коронавирусом кировчан - мужчины. Их количество - 61% от общего числа заболевших.

В общественных местах города собираются поставить дезинфицирующие кабины для жителей. Первым обладателем такого приспособления стал кировский Дом ветеранов. Кабина полностью автоматизирована и оснащена датчиками движения. За четыре-пять секунд она распыляет антисептический раствор во весь рост человека. Кроме того, в ней можно будет отдельно, более тщательно, обработать руки и мобильный телефон в специальном отсеке.

В связи с ослаблением ограничительных мер для ряда предприятий в Кировской области могут ввести так называемый «масочный режим». Его суть - в обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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